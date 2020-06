Chrysler 300 2020: ora disponibile il nuovo pacchetto Chrome Appearance

La settimana scorsa abbiamo riportato l’introduzione del pacchetto Performance Appearance per la Chrysler 300C 2020 che aggiunge alcuni dettagli estetici presenti sulla 300 SRT come ad esempio la fascia frontale performance in tinta con la carrozzeria e i fari fendinebbia premium SRT.

Nelle scorse ore, la casa automobilistica statunitense ha annunciato, silenziosamente, un nuovo pacchetto per la sua grossa berlina con il nome di Chrome Appearance Package. Il nuovo pack è dedicato nello specifico alla Chrysler 300 Touring-L.

Chrysler 300: debutta negli Stati Uniti il nuovo pacchetto Chrome Appearance per il model year 2020

Questo porta con sé alcune caratteristiche molto interessanti: griglia frontale e altri dettagli estetici in Platinum Chrome, badge Chrysler e 300 e calotte degli specchietti retrovisori esterni cromati e cerchi in alluminio cromato da 20″.

Il nuovo pacchetto sostituirà l’aggiornamento singolo dei cerchi da 20″ sui modelli Touring-L a trazione posteriore RWD della Chrysler 300 introdotto un po’ di tempo fa.

Il nuovo Chrome Appearance Package per il model year 2020 della berlina di grandi dimensioni è disponibile negli Stati Uniti a un prezzo di listino (U.S. Manufacturer Suggested Retail Price – MSRP) di 995 dollari (883 euro). Gli ordini sono stati già ufficialmente aperti e possono essere effettuati presso le concessionarie Chrysler locali.