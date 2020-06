Chrysler 300C: arriva il nuovo pacchetto Performance Appearance

La Chrysler 300C è stata una delle berline di grosse dimensioni più apprezzate e popolari negli Stati Uniti qualche anno fa. Arrivando al 2020, la vettura è ancora in circolazione e negli ultimi mesi è stata aggiornata costantemente dalla casa automobilistica statunitense con delle piccole migliorie.

La 300C 2020 rimane ancora una delle migliori scelte presenti nel segmento delle grosse berline di lusso. Sotto il cofano troviamo il motore Hemi V8 standard da 5.7 litri capace di sviluppare una potenza di 368 CV e 534 nm di coppia massima, abbinato alla trasmissione automatica 8HP70 a 8 velocità di ZF. A bordo del veicolo troviamo delle esclusive finiture in Platinum Chrome, dei cerchi da 20″ in alluminio lucido e la modalità Sport con comandi al volante.

Chrysler 300C: il marchio presenta un nuovo pacchetto dedicato alla sua grossa berlina

Internamente, la Chrysler 300C offre un rivestimento in nero o mocha, sedili e pannelli delle portiere in pelle nappa trapuntata, legno naturale, cuciture in accento francese e volante rivestito in pelle con un esclusivo anello cromato. Per il 2020, la casa automobilistica statunitense ha deciso di annunciare silenziosamente un nuovo pacchetto per aggiungere ancora più look al veicolo.

Con il nome di Performance Appearance, il pack aggiunge lo stile della tanto ricercata 300 SRT con inserti Platinum Chrome della 300C. Per 695 dollari (616 euro), il pacchetto Performance Appearance introduce una fascia frontale performance in tinta con la carrozzeria, un applique frontale performance in tinta con la carrozzeria, fari fendinebbia premium SRT e altro ancora.

Oltre a questo pacchetto, la Chrysler 300C può essere ulteriormente potenziata aggiungendo i pacchetti Sun, Sound & Navigation da 3695 dollari (3280 euro), il SafetyTec Plus Group da 2995 dollari (2658 euro) e il Premium Leather I/P / Door / Center Console da 1995 dollari (1770 euro).