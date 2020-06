Ram 1500 onora la US Navy con un’edizione speciale

Nel novembre dello scorso anno, Ram ha dichiarato di aver pianificato una manciata di pick up in edizione speciale per onorare ogni ramo dell’esercito americano. La divisione pickup di Fiat Chrysler ha dato il via alle cose con l’esercito degli Stati Uniti e ora abbiamo un Ram 1500 appositamente in omaggio alla Marina degli Stati Uniti. Giovedì è stato presentato l’ultimo Ram 1500 Built to Serve Edition, che arriva in Ceramic Grey o Patriot Blue. Il primo è un nuovo colore appositamente studiato per questo pickup in edizione speciale, mentre Patriot Blue è in realtà un colore della serie Ram 1500 del 2019. Anche l’interno presenta alcuni spunti blu, con una sfumatura di Ambassador Blue che fornisce contrasto rispetto agli interni neri standard.

A parte la speciale scelta del colore, Ram equipaggerà ogni edizione Built to Serve con una bandiera americana e una seconda decalcomania che recita “Built to Serve” sui pannelli dei quarti posteriori. Anche i cerchi delle ruote corrispondono a uno dei due colori offerti e, appena sotto, le ruote standard da 20 pollici presentano una finitura grigia. Nel frattempo, la fascia frontale indossa una griglia interamente nera, paraurti neri e badge Ram su badge neri invece della finitura standard.

Questi non sono pickup entry level, in quanto ciascuno è di serie con il pacchetto Off-Road 4×4 di Ram che include ammortizzatori più robusti, pneumatici per tutti i terreni e un differenziale posteriore con bloccaggio elettronico tra le altre attrezzature.

Ram ha in programma di lanciare 2.000 unità di questa particolare edizione Built to Serve ai rivenditori a partire dal 14 giugno in coincidenza con il Flag Day. In futuro, vedremo anche un’edizione speciale in onore dell’Aeronautica Militare, della Marina e della Guardia costiera, ognuna con i propri colori e rifiniture speciali.

