Ram 1500 Minotaur: in vendita in USA un rarissimo esemplare

Il Ram 1500 Minotaur è una speciale versione del famoso pick-up statunitense costruita sulla base del 1500 Sport di quarta generazione. Questo tipo di veicolo ha generato sempre un grande interesse negli Stati Uniti per via della particolare conversione e del pacchetto offerto.

A un Ram 1500 Crew Cab Sport 4×4, il pacchetto Minotaur aggiunge diverse caratteristiche interessanti come ganci traino rossi, ammortizzatori interni Fox da 3″, impianto di scarico ad alte prestazioni con terminali disposti lateralmente, parafanghi ad alto impatto con corpo largo sia anteriormente che posteriormente, fendinebbia a LED, fari oscuranti, piastra paramotore in alluminio, pneumatici All Terrain da 35″, barra Minotaur Sport, cerchi da 18″ e altro ancora.

Ram 1500 Minotaur: un esemplare nella versione Kryptek è disponibile all’acquisto

Sotto il cofano del modello troviamo il motore Hemi V8 da 5.7 litri capace di sviluppare una potenza di 395 CV e 556 nm di coppia massima ma come optional è disponibile l’Hemi V8 da 6.4 litri il quale sviluppa 475 CV e 637 nm.

Tuttavia, il Ram 1500 Minotaur con l’otto cilindri da 6.4 litri può essere ulteriormente potenziato fino a sviluppare oltre 600 CV di potenza. Sfortunatamente, la produzione di questa variante terminò in seguito alla fine della produzione del Ram 1500 Sport di quarta generazione per far posto al 1500 2019.

Con il nuovissimo Rebel TRX in arrivo, è improbabile che Prefix investirà in ricerca e sviluppo per costruire un’altra versione del Minotaur dato che molte caratteristiche verranno implementate di serie già sul modello standard. Detto ciò, Mopar Insiders ha riportato nelle scorse ore che è disponibile all’acquisto l’edizione Kryptek ancora più rara del 1500 Minotaur.

Oltre alle specifiche di base viste poco fa, l’edizione Kryptek porta con sé delle caratteristiche aggiuntive come i poggiatesta con logo Kryptek sia sui sedili anteriori che sul pannello frontale, i tappetini Kryptek e così via. Il particolare Ram 1500 Minotaur è disponibile all’acquisto su Autotrader al prezzo di 39.900 dollari (35.914 euro).