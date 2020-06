Jeep Grand Compass potrebbe arrivare inizialmente solo in versione diesel

La versione a sette posti della nuova Jeep Compass inizialmente potrebbe essere offerta solo con motore diesel, secondo un nuovo report pubblicato da un famoso sito brasiliano. Il nuovo veicolo è stato identificato nelle varie indiscrezioni con diversi nomi tra cui Jeep Grand Compass, Jeep 598 e Jeep Low D 3-row.

Visto che i propulsori a gasolio sono tra i preferiti in India per i SUV più grandi, FCA potrebbe proporre la Grand Compass a sette posti anche solo in versione diesel. D’altra parte, però, una variante con motore benzina potrebbe permettere alla casa automobilistica statunitense di rendere più accessibile il SUV compatto.

Jeep Grand Compass: il nuovo SUV a sette posti potrebbe arrivare sul mercato l’anno prossimo

Al momento sappiamo che Fiat Chrysler Automobiles sviluppando la nuova Jeep Grand Compass in Brasile. Come testimoniato da diverse foto spia, sono in corso diverse prove su strada. Da queste ultime abbiamo visto che il veicolo avrà un design molto simile al prossimo restyling della Jeep Compass che debutterà verso la fine di quest’anno.

In particolare, il modello sarà caratterizzato da un vetro posteriore più grande che si troverà a 120 mm di distanza dall’estremità del montante D. Sotto il cofano della Jeep Grand Compass dovremmo trovare il motore diesel Multijet II da 2 litri abbinato a un cambio manuale a 6 marce e/o a un cambio automatico a 9 rapporti.

Inoltre, il marchio statunitense dovrebbe offrire una versione con trazione integrale AWD. Per quanto riguarda il debutto ufficiale, la Jeep Compass a sette posti dovrebbe arrivare sul mercato nella seconda metà del 2021 mentre la presentazione è prevista entro la fine di quest’anno oppure nei primi mesi del prossimo.