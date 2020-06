Chrysler Pacifica Hybrid richiamata a causa del rischio di incendio

I minivan Chrysler Pacifica Hybrid sono stati richiamati perché il collegamento alla batteria da 12 volt del veicolo può comportare un rischio di incendio. La società afferma che 27.634 minivan sono interessati. Si tratta di veicoli prodotti dal 2017 al 2020. La Pacifica con motore a combustione non fa parte del richiamo.

Il problema è con la batteria standard da 12 volt dei minivan che alimenta gli accessori dei veicoli, e non con la batteria ad alta tensione che fa parte del gruppo propulsore ibrido. Il collegamento alla batteria potrebbe deteriorarsi, comportando il rischio di incendi. Chrysler afferma di essere a conoscenza di “un piccolo numero” di incendi verificatisi e di una lieve lesione ad uno dei passeggeri della Chrysler Pacifica Hybrid. I rivenditori ispezioneranno la connessione per verificare la corrosione.

Nel frattempo, si consiglia ai proprietari di Chrysler Pacifica Hybrid di non parcheggiare il proprio veicolo all’interno di garage, edifici o altre strutture o vicino ad altri veicoli. Viene anche chiesto di non trasportare liquidi che potrebbero fuoriuscire nell’area di seduta della seconda fila. A partire dal 16 giugno, i proprietari di ibridi Pacifica possono immettere il proprio numero VIN sui seguenti siti Web per verificare se il loro veicolo è tra quelli richiamati: recalls.mopar.com o, in Canada , recalls.mopar.ca . Chrysler contatterà anche i proprietari dei veicoli interessati per posta.

