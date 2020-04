Chrysler Pacifica Hybrid nominato “Best Eco Pick” dalla rivista PARENTS

La rivista PARENTS ha nominato la Chrysler Pacifica Hybrid vincitrice del premio Best Family Cars 2020, per essere un veicolo sicuro per le famiglie e divertente da guidare. Pacifica rimane il minivan più premiato per quattro anni consecutivi, con più di 130 riconoscimenti da parte del settore. L’elenco completo dei vincitori del premio Best Family Cars 2020 , tra cui Chrysler Pacifica Hybrid, è disponibile online a partire da oggi e sarà anche pubblicato nel numero di maggio 2020 della rivista PARENTS , che uscirà in edicola in USA l’ 11 aprile.

I vincitori del premio Best Family Cars della rivista PARENTS 2020 sono stati determinati attraverso valutazioni di crash test, valutazione da parte di un tecnico di sicurezza per bambini certificato, oltre a un test drive da parte di un esperto automobilistico per valutare la frenata, lo sterzo, le caratteristiche tecnologiche e altro ancora.

Chrysler Pacifica Hybrid è stata nominata dalla rivista PARENTS “Best Eco Pick”, riflettendo la sua posizione di prima e unica monovolume ibrida. Pacifica Hybrid, costruita nello stabilimento di Windsor Assembly a Windsor in Ontario, Canada, offre un’autonomia completamente elettrica di oltre 50 km.

Pacifica Hybrid offre più di 100 funzioni di sicurezza standard offre anche il sistema di intrattenimento più avanzato con Uconnect Theater, che dispone di due touchscreen da 10 pollici per lo schienale del sedile in cui i bambini possono guardare video in streaming e giocare a giochi integrati tra cui Are We There Yet.

Chrysler Pacifica Hybrid è anche il veicolo perfetto per un viaggio di famiglia, offrendo posti a sedere per un massimo di sette passeggeri. Le funzionalità per la famiglia includono porte scorrevoli a mani libere e portellone. Il primo veicolo ibrido del segmento è dotato di un innovativo e motorizzato eFlite a trasmissione elettrica (EVT) a doppio motore progettato da FCA abbinato a una versione appositamente modificata del motore a benzina Pentastar V-6 da 3,6 litri. Pacifica Hybrid è progettato per offrire un’esperienza di guida senza interruzioni, senza che il conducente debba scegliere tra le modalità elettrica e ibrida. La nostra famiglia è la tua famiglia, tutte le famiglie pagano lo stesso prezzo.

