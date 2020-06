Dodge Challenger 50th Anniversary Commemorative Edition debutta in USA

La stagione delle muscle car è in pieno svolgimento e Dodge continua la celebrazione del 50º avversario della Challenger con la nuova 50th Anniversary Commemorative Edition e una nuova opzione di colore.

Tutti gli interessati alla celebrazione dei 50 anni della famosa muscle car possono scegliere ora la Commemorative Edition 2020 che è disponibile per i modelli R/T, Scat Pack 392 e Scat Pack 392 Widebody.

Dodge Challenger 50th Anniversary Commemorative Edition: debutta la nuova edizione speciale della muscle car

La Dodge Challenger 50th Anniversary Commemorative Edition porta con sé alcune caratteristiche esclusive e in edizione limitata, implementate appositamente per il 50º anniversario.

Tra questi abbiamo un cofano motore dipinto a mano e un tetto in nero satinato, badge specifici per questo modello presenti sui parafanghi e sulla griglia e dei badge sullo spoiler nella finitura Gold School, uno sportellino del serbatoio del carburante in nero satinato con la scritta FUEL, il badge posteriore Dodge in nero satinato, il badge Challenger50 sul quadro strumenti, dei cerchi Gold School da 20″ e altro ancora.

La Challenger 50th Anniversary Commemorative Edition dispone di freni Gunmetal se equipaggiata con un impianto frenante Brembo sulla R/T mentre sono di serie sulle altre versioni. Caratterizzata da interni ispirati al passato, la Commemorative Edition evoca un senso di nostalgia nel moderno abitacolo della vettura.

A livello di caratteristiche, la nuova edizione porta con sé dei sedili performance con un rivestimento in pelle nappa e alcantara dotati di funzione di riscaldamento e ventilazione, delle cuciture color seppia, degli schienali con il logo 50 ricamato, degli inserti in fibra di carbonio e color seppia presente su braccioli, cover della console centrale, quadro strumenti, pannelli delle portiere e così via.

La nuova Dodge Challenger 50th Anniversary Commemorative Edition è disponibile anche nella nuova colorazione Smoke Show, oltre che in Indigo Blue, Octane Red, Pitch Black, Triple Nickel e White Knuckle.