Chrysler Pacifica AWD: aperti gli ordini negli USA per la Launch Edition

A febbraio, Chrysler ha annunciato l’ultimo restyling del suo famoso minivan Chrysler Pacifica. Rispondendo a una richiesta molto popolare, la casa automobilistica americana ha deciso di aggiungere alla gamma del veicolo anche una versione con trazione integrale AWD.

Si tratta del primo minivan a proporre questa caratteristica. Nelle scorse ore, il marchio di FCA ha comunicato che proprio la Pacifica AWD è già disponibile per l’ordine nella configurazione Launch Edition con prezzi di partenza di 40.240 dollari (35.660 euro).

Chrysler Pacifica: si parte da 40.240 dollari per la Launch Edition AWD

La Launch Edition è disponibile solo per l’allestimento Touring L e porta con sé alcune caratteristiche estetiche uniche come i badge AWD, Pacifica e Chrysler in Black Noise, dei cerchi da 18″ aggiornati, alcuni elementi in nero lucido e degli pneumatici Michelin Premier.

Internamente, invece, la Chrysler Pacifica AWD Launch Edition propone dei sedili in pelle e il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici. Tim Kuniskis, Global Head of Alfa Romeo e Head of Passenger Cars, ha detto: “La reazione è stata straordinariamente positiva nel momento in cui abbiamo annunciato che la Chrysler Pacifica 2021 avrebbe offerto il sistema AWD“.

“La Pacifica offre soluzioni per le famiglie e con la Pacifica AWD Launch Edition 2020 stiamo offrendo il sistema più avanzato della sua categoria che si attiva senza alcun comando da parte del conducente per aiutarli ad arrivare dove vogliono andare con qualsiasi tipo di meteo“, ha proseguito Kuniskis.

Oltre ad offrire la trazione integrale, Chrysler spera che più clienti saranno attratti dalle numerose funzionalità che nessun altro minivan offre in questo momento. Secondo la casa automobilistica, la funzione Stow ‘n Go dei sedili è unica nel suo genere nella categoria e inoltre la Chrysler Pacifica è l’unica nel segmento in grado di trasferire tutta la coppia del motore alle ruote posteriori e alla ruota con la massima trazione quando c’è bisogno.