Dodge Challenger e Charger: ecco la nuova colorazione Smoke Show

Come riportato poco fa, Dodge ha annunciato negli Stati uniti la Commemorative Edition della Dodge Challenger 50th Anniversary Edition. Oltre a questo, la casa automobilistica americana ha aggiunto un nuovo colore particolare alla gamma sia della muscle car che della Dodge Charger.

La nuova colorazione si chiama Smoke Show (codice vernice PAE) e si unisce alle altre cinque tonalità per le due vetture in seguito all’aggiunta di Sinamon Stick, Frostbite e Gold Rush.

Dodge Challenger e Charger: Smoke Show è il nome della nuova colorazione

Le cinque nuove colorazioni sono state mostrate per la prima volta al pubblico sotto forma di concept due anni fa alla FCA Design Color Clinic durante lo Spring Festival a Pomona, in California. Il nuovo Smoke Show era noto come Garbage Can durante l’evento.

L’edizione di quest’anno prevedeva l’introduzione di nuove colorazioni ma sfortunatamente è stata annullata a causa dell’emergenza coronavirus. Il nuovo Smoke Show alla fine sostituisce il Destroyer Grey nella gamma delle Dodge Charger e Challenger ed è disponibile per l’ordine presso il concessionario locale del brand.

Infine, la casa automobilistica americana ha precisato che la nuova colorazione sarà disponibile per tutti gli allestimenti di entrambi i modelli.