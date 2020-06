Alfa Romeo x Bertone Montreal 2020 immagina la versione moderna dell’iconica vettura

Alfa Romeo ha eliminato lo scorso anno dalla sua futura roadmap i due modelli sicuramente più interessanti. Stiamo parlando delle nuove generazioni di 8C e GTV. La notizia ha parecchio deluso i fan della casa automobilistica di Arese mentre per molti non è stata una sorpresa visto che i piani quinquennali di FCA non sono stati mai accurati.

Mentre il marchio milanese è concentrato sullo sviluppo di crossover, per fortuna ci sono alcuni artisti che non hanno dimenticato il vero DNA di Alfa Romeo: le auto sportive. Questo ci porta a un interessantissimo concept sviluppato da Yosuke Yamada, un designer automobilistico professionista che lavora per un OEM giapponese, che prende il nome di Alfa Romeo x Bertone Montreal 2020.

Alfa Romeo x Bertone Montreal 2020: ecco una versione moderna della storica auto del Biscione

Come suggerisce il nome, abbiamo di fronte una Montreal moderna immaginata con uno stile da coupé a due porte che rende omaggio all’iconica vettura degli anni ‘70. Il concept, però, è tutt’altro che retrò in quanto presenta delle linee pulite e un’interpretazione più elegante del linguaggio stilistico adottato dalla casa automobilistica di Arese sulle sue auto.

Come è possibile vedere nelle immagini, l’Alfa Romeo x Bertone Montreal 2020 dispone di un frontale minimalista con fari sottili e una griglia a V in fibra di carbonio. La carrozzeria è caratterizzata da un profilo aerodinamico e da parafanghi posteriori muscolosi.

Troviamo anche delle minigonne aerodinamiche, un tetto scorrevole e dei cerchi in lega a cinque razze abbinati a un impianto frenante Brembo ad alte prestazioni. Continuando verso la parte posteriore del progetto digitale, ci sono una fascia posteriore concava con eleganti fanali e un rivestimento in fibra di carbonio, un diffusore e un doppio sistema di scarico disposto al centro.

Yosuke Yamada ha dichiarato che voleva modernizzare la mitica Alfa Romeo Montreal dandole anche un aspetto semplice, elegante e sexy. Precisiamo, infine, che l’Alfa Romeo x Bertone Montreal 2020 è un progetto non assolutamente correlato o approvato da Alfa Romeo.