Auto elettriche e ibride: uno studio rivela una carenza di punti di ricarica in UK

Un’analisi condotta nel Regno Unito da Andersen, un famoso produttore britannico di colonnine di ricarica domestiche, riporta un’enorme variazione della disponibilità di punti di ricarica sulle strade a seconda di dove si vive. L’indagine è stata effettuata prendendo come riferimento i dati di Zap Map e le auto ibride plug-in registrate per regione.

Non sorprende il fatto che Londra sia in cima alla classifica per disponibilità di caricatori su strada, con una media di 10 auto plug-in per colonnine di ricarica e il 78% di tutti i caricatori su strada presenti in Inghilterra. Tuttavia, la disponibilità varia notevolmente fra le diverse zone del paese.

Auto elettriche e ibride: Londra ha una media di 10 auto plug-in per ogni punto di ricarica

Aree come Wandworth e Westminster, ad esempio, sono ben attrezzate ma lo studio rileva che ci sono 237 vetture plug-in registrate per caricatore a Redbridge. Passando al nord-ovest dell’Inghilterra, troviamo un punto di ricarica che serve 70 auto mentre nell’Irlanda del Nord abbiamo 90 auto per caricatore. In Scozia c’è un caricatore ogni 110 auto plug-in mentre in Galles uno su 456 auto.

La peggior regione, secondo l’indagine condotta da Andersen, è il sud-ovest dell’Inghilterra dove c’è una colonnina di ricarica che serve 1448 auto plug-in. Anche se questi numeri non dimostrano direttamente la domanda di caricatori su strada, illustrano i problemi che devono affrontare i tantissimi proprietari di case nel Regno Unito che non hanno un vialetto o un garage dove caricare la propria auto elettrica o ibrida plug-in.

I caricatori da strada, a differenza delle stazioni di ricarica situate presso i servizi e gli hub autostradali, costituiscono un quarto dell’intera infrastruttura di ricarica del paese. A gennaio, il Dipartimento per i trasporti britannico ha annunciato che raddoppierà il finanziamento per le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici a 10 milioni di sterline con particolare attenzione ai caricatori per uso residenziale con l’obiettivo di promuovere l’adozione delle auto a zero emissioni nelle aree urbane.