Alfa Romeo Giulia: a giugno disponibile con due offerte

Alfa Romeo per il mese di giugno propone due diverse soluzioni per l’acquisto di una nuova Alfa Romeo Giulia. Scegliendo una vettura in pronta consegna, infatti, i clienti interessati alla berlina potranno accedere a due opzioni di finanziamento davvero molto interessanti grazie anche ad un prezzo promozionale sensibilmente inferiore rispetto al listino.

La prima offerta dedicata all’Alfa Romeo Giulia prevede la possibilità di sfruttare l‘anticipo zero sull’acquisto della berlina. Nel secondo caso, invece, è previsto un anticipo ma la rata mensile si riduce in misura notevole. Per entrambe le soluzioni, inoltre, il pagamento delle rate mensili inizierà soltanto a gennaio 2021, una soluzione già vista anche con le offerte dedicate all’Alfa Romeo Stelvio.

Con questa nuova serie di offerte, Alfa Romeo spera di rilanciare le vendite della Giulia, un modello che dopo un buon inizio ha registrato un progressivo calo sia in Italia che nel resto d’Europa. Nel frattempo, ricordiamo che la produzione di Giulia e Stelvio è ferma almeno sino alla fine di giugno, un dato che conferma le vendite ridotte di queste settimane post lockdown.

Ecco quali sono le offerte di giugno per acquistare una nuova Alfa Romeo Giulia.

L’offerta con Anticipo zero

La prima offerta da considerare per l’acquisto dell’Alfa Romeo Giulia nel corso del mese di giugno riguarda la possibilità di sfruttare il finanziamento Liberamente Alfa con Anticipo Zero. Questa soluzione permette di acquistare la berlina della casa italiana con 42 rate mensili e con prima rata nel gennaio del 2021. E’ prevista una rata finale per il completamento dell’acquisto.

Per una Giulia Super con motore 2.2 turbo diesel da 136 CV, questa promozione permette di ottenere un prezzo promozionale di 36,750 Euro (scontato rispetto al listino di 42 mila Euro). Con l’anticipo zero le rate mensili hanno un importo di 750 Euro con una rata finale di 14.024,97 Euro. Da notare che nelle rate è inclusa la polizza Furto e Incendio (del valore complessivo di 3.173,25 Euro, calcolata su cliente residente a Bologna).

Questa soluzione prevede un chilometraggio totale di 90 mila chilometri con un costo supero di 0,05 Euro al chilometro, TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 7,99%.

Alfa Romeo Giulia: a giugno anche da 349 Euro al mese

Chi è interessato alla Giulia può valutare anche la seconda soluzione proposta per il mese di giugno dalla casa italiana. In questo caso, la Giulia Super con motore 2.2 turbo diesel da 136 CV è disponibile con un prezzo promozionale di 36 mila Euro (valido sempre per le vetture in pronta consegna). Questa promozione, per il modello indicato, prevede un anticipo di 15.580 Euro e 42 rate mensili da 349 Euro con prima rata fissata a gennaio 2021.

Anche in questo caso, è prevista una rata finale residua di 14.025 Euro. Nel finanziamento è inclusa la copertura Furto e Incendio (del valore di 3.114,89 Euro, calcolata su cliente residente a Bologna). L’offerta prevede un chilometraggio totale di 90 mila chilometri con un costo supero di 0,05 Euro al chilometro, TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 9,88%.

Alfa Romeo Giulia: l’offerta per il noleggio a lungo termine

Da segnalare che è possibile puntare anche sul noleggio a lungo termine per “portarsi a casa” una nuova Alfa Romeo Giulia. In questo caso, segnaliamo la proposta Noleggio Chiaro di Leasys. Questa soluzione prevede un anticipo di 11,900 Euro e 36 rate mensili da 399 Euro. Il cliente avrà diritto di prelazione per l’acquisto una volta terminato il contratto di noleggio.

I prezzi indicati si riferiscono alla Giulia Business con motore 2.2 turbo diesel da 136 CV (si tratta quindi del Model Year 2020 della berlina). Nel canone di noleggio sono inclusi diversi servizi a partire dalla copertura RC Auto e da altre garanzie accessorie come la Furto e Incendio, l’Assistenza Stradale e la copertura Riparazione danni. Nel canone di noleggio troviamo anche la tassa di proprietà e la manutenzione ordinaria e straordinaria della vettura.