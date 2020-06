Alfa Romeo Stelvio: ecco le nuove promozioni di giugno, torna l’offerta con anticipo zero

Come confermato dai dati di vendita ufficiali diffusi nei giorni scorsi, il mercato auto italiano ha messo in mostra solo piccoli segnali di ripresa a maggio ed ora si attende di capire come andranno le vendite nel mese di giugno. Nel frattempo, Alfa Romeo ha scelto di prolungare anche per questo mese alcune offerte dedicate all’Alfa Romeo Stelvio, modello di riferimento dell’oramai esigua gamma del marchio italiano.

Sino alla fine del mese di giugno, infatti, l’Alfa Romeo Stelvio sarà disponibile con un’offerta molto interessante che prevede la possibilità di acquistare il SUV con anticipo zero e con prima rata a gennaio 2021. C’è anche una seconda offerta che prevede l’anticipo ma garantisce la possibilità di accedere ad un prezzo promozionale più vantaggioso. Da segnalare anche la possibilità del noleggio a lungo termine.

Le opzioni a disposizione dei clienti interessati allo Stelvio non mancano di certo. Segnaliamo che le offerte disponibili sono riservate ai modelli in pronta consegna del SUV. Vediamo, quindi, quali sono le offerte di Alfa Romeo per il mese di giugno che permetteranno di acquistare un nuovo Alfa Romeo Stelvio.

Alfa Romeo Stelvio: anticipo zero e rate da 750 Euro

La prima offerta che segnaliamo prevede la possibilità di acquistare un nuovo Alfa Romeo Stelvio con anticipo zero. La promozione è disponibile solo su vetture in pronta consegna ed è valida sino al prossimo 30 giugno. Per uno Stelvio Super con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, quest’offerta permette di sfruttare un prezzo promozionale di 43.030 Euro. I prezzi indicati si riferiscono al Model Year 2020 con tutte le novità aggiunte al SUV dall’aggiornamento arrivato ad inizio anno.

Con l’adesione al finanziamento Liberamente Alfa, quindi, sarà possibile acquistare lo Stelvio con anticipo zero e con 42 rate mensili con prima rata da pagare a gennaio 2021. Per il modello scelto, ovvero la versione entry level del SUV Alfa Romeo, è prevista una rata mensile di 750 Euro. Al termine del pagamento rateale, per completare l’acquisto, sarà necessario affrontare il pagamento della rata finale da 22 mila Euro.

Da notare che nella rata mensile è incluso anche il costo della polizza Furto e incendio (del valore di 3.661,83 Euro per un cliente residente a Bologna). L’offerta prevede un chilometraggio totale di 90 mila chilometri e un costo supero di 0,05€/km. L’importo totale dovuto è 53.515 Euro con TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 7,60%.

Alfa Romeo Stelvio: a giugno da 349 Euro al mese

C’è anche una seconda opzione per chi è interessato all’Alfa Romeo Stelvio. Sino alla fine del mese di giugno, sempre per vetture disponibili in pronta consegna, è possibile acquistare un nuovo Stelvio a partire da un prezzo promozionale di 42 mila Euro. Anche in questo caso, il prezzo si riferisce allo Stelvio Super MY 2020 con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV di potenza massima.

L’offerta in questione prevede un anticipo di 14.270 Euro e il pagamento di 42 rate mensili da 349 Euro con prima rata da pagare, anche in questo caso, soltanto nel corso del prossimo mese di gennaio 2021. Per il completamento dell’acquisto è prevista una rata finale residua di 22 mila Euro, esattamente come già indicato nel caso precedente.

Anche per quest’offerta, nelle rate, è inclusa la polizza Furto e Incendio (del valore di 3.581,69 Euro, per un cliente residente a Bologna). L’offerta prevede un chilometraggio totale di 90 mila chilometri ed un costo supero di 0,05€/km. L’importo totale dovuto è di 36.673 Euro con TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 8,79%.

L’offerta per il noleggio a lungo termine dello Stelvio

Per chi preferisce il noleggio a lungo termine, segnaliamo anche l’offerta Noleggio Chiaro di Leasys per l’Alfa Romeo Stelvio. Con questa promozione, è possibile noleggiare il SUV della casa italiana con rate da 399 Euro per la versione Business con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV.

L’offerta di Leasys prevede un anticipo di 11.700 Euro e 36 rate mensili da 399 Euro (il chilometraggio è di 60 mila chilometri). Alla scadenza del contratto, il conduttore avrà diritto di prelazione per l’acquisto della vettura. Nel canone mensile del noleggio sono inclusi diversi servizi aggiuntivi.

Scegliendo il noleggio a lungo termine, infatti, nel canone riservato allo Stelvio ci sarà la polizza RCA affiancata dalla Furto e Incendio, la copertura riparazione danni, la tassa di proprietà e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Presente anche l’assistenza stradale.