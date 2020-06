Mercato auto: l’Argentina torna a produrre a maggio

Dopo 60 giorni senza produrre nessun veicolo ad aprile, al fine di rispettare i protocolli di distanza sociale imposti dal Governo argentino per fronteggiare l’emergenza coronavirus, gli stabilimenti di auto in Argentina hanno parzialmente ripreso l’attività produttiva a maggio.

I primi sette giorni lavorativi, però, riportano dei volumi di produzione ancora piuttosto bassi. Secondo i dati pubblicati ieri da ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automotores), il mese scorso sono stati assemblati solo 4802 esemplari. Ciò rappresenta un calo dell’84,1% rispetto a maggio 2019 in cui sono state prodotte 30.280 vetture.

Mercato auto: solo 4802 esemplari prodotti a maggio in Argentina

Nei primi cinque mesi del 2020 la produzione di auto in Argentina ammonta a 70.782 veicoli, in calo del 48,4% rispetto alle 137.266 unità prodotte nello stesso periodo del 2019. Le esportazioni del settore registrate a maggio sono state pari a 3227 unità, un aumento del 35,2% rispetto ad aprile ma l’85,2% in meno rispetto al volume esportato nello stesso mese dello scorso anno.

Da gennaio a maggio, le vendite esterne dell’industria automobilistica Argentina sono ammontate a 46.347 veicoli (66,5% è destinato al Brasile) e ciò rappresenta una diminuzione del 48,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono esportate poco più di 90.000 auto.

Le vendite all’ingrosso sono state di sole 20.000 unità a maggio, ossia un aumento del 166,7% rispetto ad aprile ma una diminuzione del 28,3% rispetto a maggio 2019. Secondo ADEFA, dopo la graduale riapertura delle fabbriche con l’adozione dei protocolli di sicurezza sanitaria, il settore ora lavora ad alcune misure volte a riattivare il consumo interno, le esportazioni e la produzione di veicoli in Argentina.