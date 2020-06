Jeep Gladiator arriva nelle concessionarie australiane

Il tanto atteso Jeep Gladiator è arrivato presso gli showroom australiani in un numero limitato di esemplari. Questo perché il primo lotto di veicoli sono stati consegnati ai concessionari in tutta l’Australia poche settimane dopo.

Un noto sito Web australiano ha individuato una manciata di Gladiator presso degli showroom a prezzi compresi fra 85.000 e 95.000 dollari australiani (52.243–58.389 euro). Si tratta di circa 10.000 dollari australiani (6.146 euro) in più rispetto al prezzo consigliato per ciascuno dei tre modelli previsti per il mercato australiano.

Jeep Gladiator: il primo lotto esemplari del pick-up arriva nelle concessionarie dell’Australia

I concessionari contattati dal sito hanno affermato che è improbabile che il Jeep Gladiator verrà scontato presto vista la fornitura limitata di esemplari, almeno all’inizio. Attualmente ci sono tre varianti nella gamma del pick-up statunitense: Overland (75.450 dollari australiani – 46.373 euro), Rubicon (76.450 dollari australiani – 46.988 euro) e Launch Edition (86.450 dollari australiani – 53.140 euro).

Questi prezzi non includono una serie di pacchetti opzionali. Tutte e tre le versioni del Jeep Gladiator 2020 sono equipaggiate dal motore benzina Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 284 CV e 347 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 velocità.

Al momento i concessionari australiani non sono stati avvisati circa l’arrivo della versione EcoDiesel equipaggiata con un V6 turbodiesel da 3 litri da 264 CV e 600 nm oppure del turbodiesel a quattro cilindri da 2.2 litri da 200 CV e 450 nm disponibile per la Wrangler commercializzata in Australia.