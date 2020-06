Ram 1500: richiamati oltre 2500 esemplari dei model year 2019 e 2020

American Special Vehicles (ASV), una società con sede a Melbourne responsabile della conversione dei pick-up Ram statunitensi dalla guida a sinistra a quella a destra per il mercato australiano, ha emesso nelle scorse ore un richiamo che riguarda il Ram 1500.

In particolare, l’azienda sostiene che 2540 esemplari dei model year 2019 e 2020 del veicolo avrebbero dei tergicristalli difettosi. L’avviso di richiamo, depositato presso l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), afferma che il problema si riferisce al giunto del tergicristallo che può danneggiarsi.

Ram 1500: American Special Vehicles emette un richiamo in Australia

Ram Trucks Australia ha affermato che se il giunto si rompe, i tergicristalli non si attivano come previsto, riducendo la visibilità della strada e aumentando il rischio di incidenti. Questi ultimi potrebbero causare lesioni gravi agli occupanti dei veicoli e agli altri utenti della strada.

Al momento, fortunatamente, Ram Trucks Australia non ha ricevuto segnalazioni di incidenti in cui sono stati coinvolti i Ram 1500 interessati nel richiamo. Il braccio destro australiano del marchio di FCA avviserà i proprietari dei veicoli coinvolti tramite e-mail per organizzare un’ispezione e una eventuale riparazione gratuita del componente difettoso. La casa automobilistica fa notare che i 2540 esemplari sono stati venduti tra il 1° gennaio 2019 e il 15 maggio 2020.