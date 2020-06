Alfa Romeo propone una protezione contro la perdita del posto di lavoro

Alfa Romeo ha introdotto nel Regno Unito la protezione per la perdita del posto di lavoro durante l’acquisto o il leasing di una nuova auto. L’offerta è destinata a dare fiducia agli acquirenti in seguito alla crisi causata dal coronavirus. La protezione gratuita copre la perdita involontaria del lavoro, oltre a coprire un’eventuale malattia che non permette alla persona di recarsi a lavoro.

La protezione può essere attivata durante i primi 12 mesi del contratto finanziario, rinunciando al pagamento fino a sette mesi. Ogni nuova Alfa Romeo acquistata tramite finanziamento oppure presa in leasing fino alla fine di settembre sarà coperta. Se ciò non bastasse, quest’assicurazione è disponibile anche per i veicoli di Fiat, Jeep e Abarth.

Alfa Romeo: il Biscione lancia nel Regno Unito un nuovo tipo di assicurazione

Un recente sondaggio condotto nel Regno Unito su 2000 possessori di Alfa Romeo ha rivelato che il 31% è interessato all’acquisto di una nuova auto ma è preoccupato per la sicurezza del posto di lavoro. Uno su cinque ha dichiarato che la pandemia ha impedito loro di comperare una vettura nuova o usata.

Arnaud Leclerc, amministratore delegato di FCA UK e Irlanda, ha dichiarato: “Sappiamo che questi sono tempi incerti, quindi quale modo migliore per supportare i nostri clienti se non quello di dare loro la sicurezza se le loro finanze dovrebbero cambiare nei prossimi mesi. Noi ci saremo per coprire i rimborsi mensili delle auto“.

Alfa Romeo ha recentemente aggiornato la sua Giulia Quadrifoglio introducendo nuove colorazioni, un display più grande per il sistema di infotainment e un impianto di scarico Akrapovic disponibile come optional e inoltre ha rivelato le prestanti Giulia GTA e GTAm. Entro la fine di quest’anno è atteso il debutto del Tonale in versione di produzione che ha l’obiettivo di scontrarsi con artisti del calibro di BMW X1 e Audi Q3.