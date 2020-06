Fiat Fiorino 2021 debutta in Brasile ad un prezzo di partenza di 11.735 euro

Il Fiat Fiorino è arrivato sul mercato brasiliano 29 anni fa e da allora è riuscito sempre a primeggiare nel segmento dei piccoli furgoni. Nelle scorse ore, la casa automobilistica torinese ha annunciato l’arrivo del model year 2021 nel mercato brasiliano con prezzi di partenza di 68.290 R$ (11.735 euro).

Essendo il veicolo più vecchio proposto in Brasile dal marchio di FCA, abbiamo di fronte la terza generazione. Nonostante ciò, il furgoncino è riuscito sempre a piazzarsi tra i primi 10 veicoli commerciali leggeri più venduti nel grande paese sudamericano. La gamma 2021 del Fiorino è disponibile con i motori 1.4 e Hard Working 1.4 (quest’ultima disponibile al prezzo di 77.790 R$ – 13.407 euro) ed entrambi disponibili sono nella colorazione bianca.

Fiat Fiorino 2021: il nuovo model year debutta ufficialmente in Brasile

Da notare che la versione Hard Working 1.4 dispone di una cintura di sicurezza per i passeggeri e di un tappetino nel vano bagagli. In aggiunta, abbiamo aria condizionata, servosterzo, computer di bordo, alzacristalli, fari fendinebbia, sedili con regolazione e rivestimento in tessuto esclusivo e altro ancora.

Di serie, il model year 2021 del furgone compatto propone il sistema ABS con EDB, doppio airbag, una capacità di carico di 650 kg, un bagagliaio spazioso e così via. Non mancano neanche delle protezioni esterne disposte sui lati. A bordo abbiamo una luce di lettura per il conducente, dei vani portaoggetti, un orologio digitale, alimentazione a 12V e altro ancora.

Entrambe le varianti del Fiat Fiorino 2021 sono equipaggiate dal motore Fire Evo 1.4 con potenza di fino a 88 CV a 5750 g/min e fino a 122 nm di coppia massima a 3500 g/min. Il furgoncino, infine, viene fornito con sospensioni anteriori McPherson e un assale posteriore rigido, oltre a un assemblaggio robusto e affidabile.