Jeep Gladiator con Hemi V8 da 6.4 litri in vendita a New York

In rete è possibile trovare diversi progetti di veicoli che hanno ricevuto un nuovo motore molto diverso da quello installato originariamente dalla casa automobilistica. Alcuni di questi progetti sono davvero particolari mentre altri ci fanno pensare al motivo per cui una combinazione del genere non sia stata offerta direttamente dall’azienda.

Il Jeep Gladiator con Hemi V8 da 6.4 litri è uno di questi. Oltre alla combinazione di un V8 con l’unico pick-up proposto attualmente dal marchio di FCA, è la qualità del lavoro fatto da un team di ragazzi che ci fa capire che sanno cosa stanno facendo.

Jeep Gladiator: un negozio statunitense effettua uno swap sotto il cofano di un esemplare

In particolare, il propulsore a otto cilindri è stato installato da America’s Most Wanted 4×4, un negozio specializzato in scambi di motore da oltre 30 anni. Questo speciale Jeep Gladiator è disponibile al prezzo di 115.000 dollari (102.582 euro) in quanto solo il processo di swap costa 78.235 dollari (69.787 euro). Il negozio è partito da un esemplare Rubicon del pick-up che viene venduto ad un prezzo base di 43.875 dollari (39.137 euro).

L’unica opzione disponibile per il Gladiator è un Pentastar V6 da 3.6 litri capace di sviluppare una potenza di 289 CV. Parliamo di circa 200 CV in meno rispetto a quanto offerto dall’Hemi V8 da 6.4 litri installato da America’s Most Wanted 4×4 in quanto riesce ad erogare 492 CV e 470 nm di coppia massima.

Oltre al propulsore, il negozio ha sostituito le sospensioni e ha installato un argano Smittybilt da 4990 kg utile per tirarsi fuori da situazioni di difficoltà. In aggiunta, sono stati apportati altri cambiamenti tipici di qualsiasi Jeep modificata come gli pneumatici più grandi. Questo Jeep Gladiator con il V8 si trova attualmente a Buffalo (New York) e, secondo le informazioni fornite dal venditore, ha percorso circa 17.700 km.