Florida Jeep Jam torna dal 17 giugno

Panama City Beach è conosciuta soprattutto per i panorami mozzafiato e le vacanze al mare, ma la Costa Smeralda della Florida è pensata anche per gli appassionati di Jeep. Oltre al clima che è l’ideale per la guida senza tetto quasi tutto l’anno, gli amanti della Jeep hanno anche la Florida Jeep Jam per divertirsi, e mentre l’evento di quest’anno ha dovuto essere rinviato a causa del COVID-19, ora è stato riprogrammato per coincidere con Il weekend della festa del papà, che si svolgerà dal 17 al 20 giugno 2020 , il che significa che ora tutta la famiglia può godersi un lungo weekend in spiaggia oltre a tutto ciò che l’evento ha da offrire.

Giunto alla sua quinta edizione, la Florida Jeep Jam (precedentemente chiamata Jeep Beach Jam ) è un evento di quattro giorni che celebra tutto ciò che c’è da amare dello stile di vita Jeep – dal cameratismo al fuoristrada alle infinite modifiche. Il palcoscenico principale dell’evento di quest’anno è Frank Brown Park, a Panama City, che offre un percorso ad ostacoli e un villaggio di venditori e offre una posizione centrale per gli spettatori, tra cui musica dal vivo, cibo locale e uno sguardo ravvicinato a un flusso non-stop di Jeep che sfidano il difficile percorso ad ostacoli. (Non fa male che questo parco cittadino sia a pochi minuti dalle spiagge di sabbia bianca di Panama City e dall’acqua color smeraldo.)

Ti potrebbe interessare: Jeep Grand Cherokee Trackhawk sfida Urus e X6 M in diverse gare | Video