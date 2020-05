Jeep Grand Cherokee Trackhawk sfida Urus e X6 M in diverse gare | Video

Sulla piazza attuale è possibile trovare diversi SUV parecchio performanti come ad esempio la Jeep Grand Cherokee Trackhawk che nasconde sotto il cofano lo stesso potente motore a otto cilindri delle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat.

Il SUV della casa automobilistica statunitense si scontra sul mercato con diversi modelli come ad esempio il Lamborghini Urus e il BMW X6 M. In fondo all’articolo trovate un video pubblicato dal canale YouTube Mod2Fame Vlog che vede protagonista proprio il trio di SUV succitati.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il SUV da 717 CV a confronto con Urus e X6 M

Il filmato inizia mostrando due diverse gare tra i tre veicoli. In entrambe le occasioni, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk riesce ad ottenere un leggero vantaggio sugli altri due modelli performance. Questa non è una grande sorpresa in quanto è il veicolo più potente grazie ai 717 CV erogati dal motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri.

Il canale ha effettuato anche alcune gare testa a testa tra i tre SUV. Le prime due riguardano il Lamborghini Urus e il BMW X6 M con quest’ultimo che riesce a vincere. Questo risultato è sicuramente una sorpresa in quanto il V8 biturbo sovralimentato da 4.4 litri dell’X6 M sviluppa una potenza di 600 CV mentre il V8 biturbo da 4 litri dell’Urus ne propone 650 CV.

L’ultima gara si svolge tra la Jeep Grand Cherokee Trackhawk e il SUV di BMW. Per scoprire il vincitore, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.