Ferrari cerca nuovi talenti in Australia e Nuova Zelanda

La Ferrari è alla ricerca di nuovi talenti in Australia. Motosport Australia riferisce che la Ferrari Driver Academy avvierà un nuovo programma di sviluppo a Sydney. Cercheranno lì di trovare nuovi talenti regionali per il futuro. L’accademia avrà sede presso il Sydney Motorsport Park e cercherà talenti dall’Australia, dalla Nuova Zelanda e dai paesi dell’Asia orientale e sud-orientale, nonché dal subcontinente indiano. Charles Leclerc ha già fatto la sua svolta come talento della Ferrari Driver Academy e attualmente Mick Schumacher è anche in attesa di un posto in Formula 1 attraverso l’Accademia della Ferrari.

“I nostri piloti emergenti avranno ora un’opportunità ancora migliore di far parte del sistema di Formula 1 già in tenera età” , ha dichiarato Andrew Papadopoulos, presidente di Motorsport Australia. “Gli australiani hanno dimostrato nel corso della storia di poter competere con i migliori del mondo. Crediamo che questo programma ci aiuterà a trovare il prossimo Daniel Ricciardo o ilprossimo Mark Webber e, si spera, il prossimo campione del mondo di Formula 1 australiano” , ha affermato Papadopoulos per concludere.

