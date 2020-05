Daniel Ricciardo ha confermato di aver discusso con Ferrari prima di firmare con McLaren

Daniel Ricciardo ha confermato di aver discusso con la Ferrari per un ingaggio prima di firmare con McLaren. Ricciardo era fortemente legato al posto vacante in Ferrari quando Sebastian Vettel annunciò che il 2020 sarebbe stata la sua ultima stagione con la Scuderia. “Ci sono state discussioni già da alcuni anni. E questo è continuato fino ad ora”, ha detto il pilota della Renault alla CNN. “Quindi sì, non lo negherò. Ma ovviamente non abbiamo trovato un accordo.”

L’eredità italiana di Daniel Ricciardo, sia sua madre che suo padre di origine italiane, ha portato a costanti speculazioni che alla fine guiderà per la Scuderia. “In realtà non lo so e non ho mai davvero scelto di immergermi troppo in profondità”, ha continuato il pilota australiano. “Tutti dicono che sarebbe una buona scelta, ovviamente, con il mio nome e tutte le cose di fondo, ma sì, cerco di non essere coinvolto emotivamente in qualsiasi tipo di situazione. “Vedo che Carlos è adatto alla squadra. Quindi non penso davvero ‘perché non io?’ Lo guardo e penso: sì, Carlos ha avuto un 2019 molto forte. Sì, credo che lo spagnolo sia adatto a guidare per la Ferrari.”

Ti potrebbe interessare: Ricciardo vede Sebastian Vettel propenso a continuare in Formula 1