Ferrari annuncia l’inizio della seconda fase del programma Back on Track

Ferrari ha annunciato l’inizio della fase 2 del suo programma Back on Track, creato per proteggere la salute delle persone quando la produzione presso la sua fabbrica di Maranello riprende. Questa volta il programma è incentrato sulle famiglie dei dipendenti e dei fornitori che operano internamente.

Sfruttando una struttura di circa 1000 m², creata appositamente sul circuito di Fiorano, i medici e gli operatori sanitari accoglieranno e forniranno test sierologici a migliaia di membri delle famiglie dei circa 4000 dipendenti del cavallino rampante.

Back on Track: Ferrari ha annunciato nelle scorse ore l’inizio della seconda fase del programma

I test, che sono volontari, forniscono un quadro iniziale dello stato di salute. Se sono necessarie ulteriori indagini, si procede all’effettuazione del tampone. Questo richiede solo pochi minuti e verrà eseguito in un’area dedicata della struttura senza che la persona interessata debba lasciare la propria auto.

Con la seconda fase del progetto Back on Track, che coinvolge circa 18.000 persone, le attività diagnostiche saranno estese a tutta la Comunità Ferrari. I risultati dei test, che sarà effettuato presso i laboratori sanitari di Lifebrain e PGM sotto la direzione del Dr. Maurilio Missere, saranno trattati in totale riservatezza.

Le persone riceveranno i risultati entro circa tre giorni e saranno in grado di sottoporsi periodicamente ad altri test. Le informazioni e i dati raccolti nella seconda fase e dell’intero programma Back on Track di Ferrari, saranno condivisi con la regione Emilia-Romagna per fornire alle autorità sanitarie informazioni sulle migliori pratiche da adottare per proteggere la salute delle persone.