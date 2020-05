Mercato auto in Cina: +4,4% registrato ad aprile 2020

Il Comitato dei Produttori Cinesi di Autoveicoli (CPCA) ha annunciato un po’ di giorni fa che per fortuna le vendite di nuove auto sono aumentate nuovamente rispetto a febbraio e marzo in cui le immatricolazioni sono calate drasticamente.

In particolare, il comitato sostiene che le consegne in fabbrica e ai rivenditori sono cresciute del 4,4% ad aprile rispetto allo stesso mese del 2019, raggiungendo le 2,07 milioni di unità. Si tratta di un dato sicuramente positivo se pensiamo a febbraio e marzo in cui le consegne sono diminuite, rispettivamente, del 79,1% e del 43,3%.

Mercato auto: 2,07 milioni di veicoli venduti in Cina ad aprile 2020

Secondo quanto riportato da Autoactu, prendendo come base l’analisi effettuata da Matt Gasnier di Bestsellingcarsblog.com, in realtà questo aumento è dovuto soltanto alle vendite record dei veicoli commerciali che sono cresciute del 31,6% rispetto ad aprile dello scorso anno (534.000 unità).

La stessa cosa si può dire anche dei SUV il cui segmento ha registrato una crescita del 7,3% a 696.000 esemplari immatricolati nel mercato cinese. Senza queste due categorie di veicoli, infatti, il settore auto in Cina sarebbe ancora in calo. Oltre al mercato auto cinese, ora in molti sperano che anche gli altri paesi si riprendano visto che l’emergenza coronavirus pare si sia placata in alcune zone del mondo.

Secondo Bestsellingcarsblog.com, Volkswagen è stato il produttore ad aver venduto più vetture in Cina ad aprile 2020 (183.682). In seconda posizione troviamo Toyota (120.785) mentre in terza Honda (109.447).

Seguono Nissan al quinto posto con 78.617, Geely in quinta posizione con 71.656, Buick al sesto posto con 59.029, Audi in settima posizione con 58.024, BMW all’ottavo posto con 51.596, Mercedes in nona posizione con 50.474 e ChangAn al decimo posto con 48.851. Anche se si è piazzata in decima posizione, ChangAn è stata l’unica nella Top 10 ad aver registrato il maggior aumento ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (+60,7%).