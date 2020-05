Acquisto auto online: Brumbrum adesso offre la consegna a domicilio

Con l’inizio della Fase 2, anche le concessionarie hanno potuto riaprire dal 4 maggio. Durante il lockdown, diverse case automobilistiche hanno iniziato a consegnare le auto a domicilio e ora anche i modelli acquistabili direttamente su Internet vengono consegnati a casa senza passare per il concessionario.

Pure Brumbrum.it, un famoso concessionario online che si occupa anche di noleggio a lungo termine, ha deciso di introdurre la consegna a domicilio con tanto di sanificazione per eventuali dubbi sulla sicurezza igienica. Infatti, tutte le vetture vengono sottoposte a un processo di pulizia e di igienizzazione più rigido rispetto a quello fatto prima dello scoppio della pandemia.

Acquisto auto online: Brumbrum propone la consegna a domicilio per tutte le vetture comperate tramite Internet

Solo dopo aver completato questo processo, le auto vengono fotografate ed esposte nella vetrina virtuale del sito Internet. La soluzione utilizzata dal concessionario online prevede l’utilizzo di vapore e del lavaggio a secco per eliminare sporco e odori. Viene usato anche un dispositivo certificato CE capace di nebulizzare un disinfettante a base di alcol all’interno di tutte le auto proposte in vendita.

L’intero processo di vendita previsto Brumbrum.it segue tutte le norme anticovid. Una volta che l’acquirente ha scelto la vettura preferita, sarà contattato dal servizio clienti del concessionario per fissare un appuntamento per la consegna.

Successivamente, la persona che si occuperà del trasporto consegnerà il veicolo a domicilio in largo anticipo usando mascherine, guanti in lattice e un disinfettante per pulire volante, leva del cambio, sedile, plancia e pannello della portiera lato guidatore.