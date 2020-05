Jeep Compass 2020: svelati i prezzi per il mercato australiano

Jeep sta per introdurre in Australia la gamma aggiornata della Jeep Compass con un prezzo di partenza più alto e un minor numero di varianti fra cui scegliere rispetto alla precedente generazione.

Prima dell’annuncio ufficiale atteso tra circa una settimana, Motoring è riuscito ad ottenere il listino dei prezzi della gamma MY 2020 del SUV. La nuova variante entry-level Night Eagle con trazione anteriore aprirà la line-up del veicolo al prezzo di 36.950 dollari australiani (22.117 euro).

Jeep Compass: la gamma 2020 arriverà in Australia tra circa una settimana

Parliamo di circa 8000 dollari australiani (4788 euro) in più rispetto al modello che sostituisce, ossia la Jeep Compass Sport FWD con cambio manuale, le cui versioni MY2018 sono attualmente disponibili nel mercato australiano al prezzo di 28.950 dollari australiani (17.328 euro). Questo significa anche che la Jeep Compass più economica ora costa solo 1000 dollari australiani (598 euro) in meno rispetto alla Cherokee di base (che parte da 37.950 dollari australiani – 22.715 euro).

Il rilascio della Jeep Compass 2020 fa seguito all’introduzione della Cherokee 2020 avvenuta all’inizio di questo mese. Mentre la Compass Night Eagle 2020 condivide il motore benzina da 2.4 litri con potenza di 175 CV e 229 nm e la trazione anteriore con la Sport in uscita (ma propone un cambio automatico a 6 velocità), la versione Longitude con la stessa meccanica non è più disponibile.

Poco più sopra nella gamma 2020 abbiamo la Limited AWD con trasmissione automatica a 9 rapporti al prezzo di 42.250 dollari australiani – 25.284 euro – (1700 dollari australiani in più – 1017 euro) mentre la nuova S-Limited AWD con cambio automatico costa 45.950 dollari australiani (27.498 euro). Al top della gamma MY 2020 del SUV troviamo la Trailhawk che prende il posto della Limited AWD con motore diesel.

Questa versione è equipaggiata da un turbodiesel da 2 litri con potenza di 170 CV e 350 nm abbinato alla trazione AWD e un cambio automatico a 9 velocità. Il costo è di 42.450 dollari australiani (25.403 euro).

Con il precedente model year, Jeep Australia proponeva il pacchetto Safety & Convenience Group come optional al prezzo di 995 dollari australiani (595 euro) per la Jeep Compass Sport base. Purtroppo non è chiaro al momento se questo pack sarà disponibile anche per la Night Eagle che sostituisce.