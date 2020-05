Jeep: molti proprietari stanno trovando gli Easter egg nelle loro auto

I proprietari dei veicoli Jeep stanno sfruttando i social network per condividere gli Easter egg, simboli o messaggi nascosti in luoghi difficili da trovare nel veicolo del marchio. Questo arriva in seguito a un video virale che ha messo in evidenza la tradizione della casa automobilistica statunitense di nascondere dei loghi nelle sue vetture.

Sono chiamati Easter egg perché la ricerca è molto simile a quella che si fa durante il periodo pasquale quando si acquista un uovo. Le auto di Jeep propongono Easter egg sotto forma di animali o messaggi dal 1997. La Wrangler TJ è stata la prima ad essere svelata con il primo simbolo nascosto: una griglia a sette barre in miniatura nella calandra.

Jeep: la casa automobilistica è solita nascondere degli Easter egg nelle sue auto

Ora, le persone stanno utilizzando la famosa app TikTok per condividere gli Easter egg trovati nelle proprie vetture Jeep dopo che un utente ha condiviso un video di se stesso che apre la porta del serbatoio di carburante del suo Jeep Renegade e scopre un piccolo ragno con una nuvoletta che dice “Ciao baby!”.

L’uomo spiega che in seguito ad alcune ricerche non era riuscito a trovare l’Easter egg nel suo Renegade. Tuttavia, un giorno, mentre si era fermato per fare rifornimento, ha scoperto il ragno nascosto nel serbatoio.

In altri video pubblicati su TikTok è possibile vedere diversi tipi di Easter egg come uno schizzo di vernice sul quadro strumenti, una mini griglia Jeep nascosta nei fari oppure un messaggio presente sotto il pulsante di accensione.

Secondo quanto riportato da Motor Authority, la persona dietro gli Easter egg è il designer Michael Santoro. Jeep non è l’unica casa automobilistica ad utilizzare gli Easter egg nelle sue auto. Infatti, anche Jaguar, Volvo e Tesla hanno messaggi e disegni nascosti in tutte le loro vetture.