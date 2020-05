Dodge Ram SRT-10: uno speciale esemplare disponibile all’asta

Dodge è una casa automobilistica molto conosciuta per l’utilizzare il potente Hemi V8 in ogni veicolo in cui riesce ad adattarlo perfettamente. Diversi anni fa, faceva un po’ la stessa cosa anche con il famoso propulsore V10 della Viper. Ad esempio, tale powertrain fu utilizzato in un pick-up chiamato Dodge Ram SRT-10.

Ora, uno dei soli 50 esemplari del 2004 realizzati dal Viper Club of America (VCA) è in vendita sul sito Web di RM Sotheby’s attraverso un’asta online e a un prezzo parecchio interessante. Quando questo super pick-up è stato prodotto nel 2004, ha conquistato il titolo di pick-up di produzione più veloce al mondo.

Dodge Ram SRT-10: in vendita uno dei soli 50 esemplari realizzati dal Viper Club of America

La versione standard del veicolo era in grado di scattare da 0 a 96 km/h in 4,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 248 km/h. Lo speciale Dodge Ram SRT-10 riusciva a raggiungere tali numeri grazie al motore V10 da 8.3 litri della Viper con potenza di circa 500 CV scaricati sulle ruote posteriori.

Tuttavia, i 50 esemplari realizzati dal Viper Club of America sono stati equipaggiati con un cambio manuale a 6 marce e con una carrozzeria rivestita in Viper Electric Pearl Blue con strisce bianche da rally. Furono realizzati anche due esemplari in più con trasmissione automatica da utilizzare come veicoli per gli eventi ma non furono mai venduti al pubblico.

Il blocco motore di questo pick-up ha la firma di Wolfgang Bernhard, allora COO di Chrysler. È una persona molto strana da scegliere per un autografo in quanto solitamente le firme riportate sui motori appartengono a ingegneri o persone che hanno lavorato o progettato la vettura.

Ritornando al Dodge Ram SRT-10 proposto all’asta da RM Sotheby’s, ha percorso meno di 5471 km e, secondo le informazioni riportate, abbiamo di fronte esattamente il 44º esemplare dei 50 costruiti. Originariamente, il veicolo è stato consegnato alla Daytona Truck Race a febbraio del 2004.

Tutti gli esemplari sono stati venduti attraverso un sistema a lotteria, in cui ai vincitori è stata data la possibilità di acquistarne uno. Mike Robbins, un personaggio noto all’interno della comunità SRT, ha vinto la possibilità di acquistare proprio questa unità, diventando successivamente il proprietario. Secondo le stime fatte da RM Sotheby’s, il Dodge Ram SRT-10 dovrebbe essere venduto a un prezzo finale compreso tra 50.000 e 60.000 dollari.