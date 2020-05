Dodge Grand Cherokee: una foto mostra il SUV mai prodotto in serie

La Jeep Cherokee XJ del 1984 è stato uno dei primi SUV compatti a quattro porte giunti sul mercato e ciò ha permesso ad AMC di conquistare un grande successo.

Dopo aver acquisito AMC nel 1988, Chrysler cercò di espandersi nel segmento dei SUV ancora in crescita con lo sviluppo della piattaforma ZJ. Questa fu utilizzata per un nuovo veicolo successore della Cherokee, ossia la Jeep Grand Cherokee. È stato uno dei lanci di maggior successo avvenuti negli anni ‘90.

Dodge Grand Cherokee: il veicolo mai prodotto in serie sostituito dal modello di Jeep

E se non fosse mai stata una Jeep? La foto che vedete in questo articolo mostra un SUV Dodge senza nome il quale utilizza la piattaforma della Grand Cherokee che i dirigenti di Chrysler hanno preso in considerazione durante lo sviluppo della ZJ.

Con l’avanzare del progetto verso la fine degli anni ‘80, gli ingegneri capirono che la XJ, prodotta fino al 2001, poteva convivere al fianco di questo nuovo veicolo anziché essere sostituito. Secondo Automotive News, questo ha sollevato interesse nella divisione Dodge di Chrysler.

L’unico SUV sviluppato all’epoca dalla casa automobilistica statunitense era il Ramcharger, ossia un adattamento del loro famoso pick-up Ram. Allora, Dodge poteva sviluppare un nuovo veicolo utilizzando la piattaforma ZJ di ultima generazione ma ci fu un solo problema: non c’erano abbastanza soldi per progettare un pick-up, basato su questa nuova piattaforma, sia per Jeep che per Dodge.

Jeep riuscì a vincere una sfida creata da Lee Iacocca

Lee Iacocca, l’allora CEO di Chrysler, aveva una soluzione a questo problema: sia Dodge che Jeep dovevano realizzare un veicolo e il vincitore di questa competizione otteneva il prodotto finale. Il team di ingegneri di Dodge ha inventato quello che chiamano Dodge Grand Cherokee.

Il libro originale da cui proviene questa immagine, Jeep: The History of America’s Greatest Vehicle di Patrick R. Foster, afferma che esistono altre foto di questo pick-up. Come potete ben immaginare, Jeep alla fine vinse la sfida e la sua Grand Cherokee di grande successo venne rilasciata nel 1992. Soltanto cinque anni dopo arrivò sul mercato il SUV a quattro porte di Dodge, il Durango.

La Jeep Grand Cherokee oggi rappresenta una fonte di guadagno per Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e, sebbene il SUV con piattaforma ZJ di Dodge non fu più realizzato, oggi è possibile comunque acquistare una Jeep con motore Dodge.