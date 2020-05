Jeep Gladiator debutta in Australia in versione Launch Edition

Jeep si sta preparando a lanciare ufficialmente in Australia il nuovo Jeep Gladiator. Proprio come avvenuto negli Stati Uniti, il braccio destro australiano del marchio di FCA sta proponendo il nuovo pick-up con guida a destra in versione Launch Edition per celebrare il suo debutto.

Basato sul Gladiator Rubicon, il modello Launch Edition per l’Australia porta con sé degli equipaggiamenti esclusivi. Innanzitutto, il modello sarà disponibile in tre colorazioni chiamate Firecracker Red, Diamond Black e Bright White.

Jeep Gladiator: 100 esemplari della Launch Edition destinati al mercato australiano

Tutti gli esemplari del Jeep Gladiator Launch Edition verranno forniti di serie con diversi optional come ad esempio gli esclusivi cerchi in alluminio nero lucido da 17″, il paraurti anteriore Rubicon in acciaio, i sedili in pelle nera con funzione di riscaldamento (solo per quelli anteriori), un volante con funzione di riscaldamento, un impianto stereo Bluetooth, un esclusivo cruscotto rivestito in pelle con cuciture in rosso rubino a contrasto, un hard top da tre pezzi in tinta con la carrozzeria e tanto altro ancora.

Guillaume Drelon, direttore di strategia di marchio e prodotto di FCA Australia, ha affermato: “L’Australia è il primo mercato con guida a destra a ricevere il Gladiator, che è un pick-up unico nel suo genere che offre un’esperienza all’aria aperta. Per la prima volta in Australia, gli avventurieri possono sperimentare l’eredità e l’affidabilità di un pick-up Jeep. Il primo pick-up Jeep, il Willy Overland, fu costruito nel 1947, ma i pick-up Jeep non furono mai resi disponibili in Australia, fino ad ora con questo speciale Gladiator Launch Edition“.

Secondo quanto dichiarato da Jeep Australia, soltanto 100 esemplari del Jeep Gladiator Launch Edition saranno realizzati per il mercato australiano e sicuramente non saranno alla portata di tutti. Infatti, il prezzo di ogni unità è di 86.450 dollari australiani (52.254 euro).