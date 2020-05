Ferrari 812 Superfast: il calciatore Pogba sfreccia con il suo bolide giallo

Paul Pogba è tornato ad allenarsi con la sua Manchester United per il primo giorno della ripresa degli allenamenti di squadra a piccoli gruppi in vista del ritorno della Premier League, fermata in seguito all’emergenza coronavirus. Il calciatore francese è tornato a bordo della sua splendida Ferrari 812 Superfast dipinta di giallo, come si vede nel breve video pubblicato su Twitter dal The Sun Football.

Il centrocampista del Manchester United è anche un appassionato di supercar in quanto nel suo grosso garage ci sono diversi modelli di Bugatti, Rolls Royce e Ferrari. Secondo alcune fonti, l’intera collezione avrebbe un valore complessivo di circa 1,8 milioni di euro. Basti pensare che soltanto la 812 Superfast gialla vale circa 340.000 euro.

Ferrari 812 Superfast: Paul Pogba torna ad allenarsi a bordo della sua supercar

Vi ricordiamo che il modello è stato presentato in occasione del Salone di Ginevra del 2017 come erede della F12berlinetta. La granturismo porta con sé una nuova concezione di design rispetto al modello precedente.

Sulla parte anteriore possiamo vedere i fari a LED e delle prese d’aria sul cofano motore mentre sul retro troviamo dei gruppi ottici circolari posti parallelamente ai quattro terminali di scarico. Presente anche un diffusore dello stesso colore della carrozzeria.

La 812 Superfast è stata progettata e sviluppata presso il Centro Stile Ferrari e arriva con un design ispirato a quello della F12berlinetta ma che prende alcuni spunti stilistici dalla GTC4Lusso.

Sotto il grosso cofano anteriore è presente il motore F140 GA. Si tratta di un V12 da 65° con cilindrata di 6.5 litri capace di sviluppare una potenza di ben 800 CV a 8500 g/min e 718 nm di coppia massima a 7000 g/min. I dati ufficiali condivisi dalla casa automobilistica modenese parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima di 350 km/h.

A livello aerodinamico, la Ferrari 812 Superfast porta con sé diverse novità come ad esempio le prese d’aria maggiorate per permettere un afflusso dell’aria al motore e ai freni e la tecnologia Passo Corto Virtuale la quale assicura una maggiore stabilità e controllo in fase di marcia tramite un sistema di sterzata sulle quattro ruote.