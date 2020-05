FCA consegna ospedale da campo per il trattamento di Covid19 a Pernambuco

Fiat Chrysler Automóveis (FCA) ha consegnato questo mercoledì (20/05), al governo di Pernambuco – che sarà responsabile del funzionamento dell’unità -, un ospedale da campo completamente attrezzato per la cura dei casi Covid-19. Istituito nell’edificio del Pernambuco Specialized Care Unit (UPAE) costruito dalla stessa FCA nel comune, l’ospedale ha 100 posti letto, tre dei quali sono stabilizzati in una stanza rossa, per casi più gravi, e altri 97 in infermeria.

Oltre ai 100 letti, l’ospedale ha anche dieci uffici, una sala di screening, stazioni di cura, un’area amministrativa e un centro di materiali e sterilizzazione. FCA ha anche donato attrezzature per consentire all’unità di funzionare, come una radiografia, tre ventilatori polmonari (tutti recuperati dai dipendenti Polo Jeep che lavorano in una task force nazionale per la manutenzione di questi dispositivi) e vari materiali medici. Il gruppo italo-americano ha anche donato una Fiat Ducato adattata come ambulanza per supportare il movimento dei pazienti.

“È essenziale agire in solidarietà per il bene della comunità in questo momento molto impegnativo. La fattibilità dell’ospedale della campagna di Goiana è una pietra miliare estremamente importante nel programma di supporto ampio e completo per combattere Covid-19 che Fiat Chrysler ha attuato durante questa crisi ”, sottolinea Antonio Sergio Mello, direttore delle relazioni istituzionali di FCA per l’America Latina .

L’ospedale da campo, che occupa un edificio costruito di FCA con 3.874 metri quadrati di area, funzionerà durante la pandemia come un’unità chiusa, cioè ricevendo solo i pazienti trasferiti da altre unità sanitarie governative, secondo l’indicazione della centrale regolamentazione dei letti del Segretariato di Stato.

Dopo aver superato la pandemia, l’ospedale continuerà a servire la popolazione dell’intera Zona da Mata Norte, sotto un’operazione governativa, funzionando come UPAE.

Secondo la FCA, la costruzione dell’unità sanitaria ha integrato le azioni di contropartita al finanziamento della National Development Bank (BNDES) quando il Jeep Automotive Pole è stato installato nello stato.

