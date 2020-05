Decreto Rilancio: potrebbero arrivare degli incentivi per il settore auto

Nel corso della sua relazione alla Commissione Industria del Senato, Stefano Patuanelli – ministro dello Sviluppo Economico – ha dichiarato che il decreto Rilancio, annunciato qualche giorno fa dal Governo italiano, dovrebbe essere ampliato con delle misure volte a supportare il settore auto.

In particolare, il ministro ha parlato di possibili incentivi per sostenere l’industria automobilistica italiana. “L’automotive è uno dei tasselli che ancora mancano, l’ho segnalato“, ha affermato Patuanelli. Nei giorni scorsi, il ministro dello Sviluppo Economico aveva sottolineato l’importanza di introdurre delle misure volte a favorire l’acquisto di auto di qualsiasi genere, quindi non solo elettriche ed ibride.

Decreto Rilancio: il ministro Stefano Patuanelli a supporto del settore automobilistico italiano

“C’è un segnale rispetto all’auto elettrica, anche per garantirsi la possibilità di raggiungere gli obiettivi del Pniec (il Piano Energia e Clima) ma un ragionamento sull’automotive andrà fatto in sede di conversione“, ha affermato Stefano Patuanelli.

Il decreto Rilancio non riporta in questo momento alcuna misura a supporto del settore automobilistico ma soltanto un Ecobonus per il 2020 dedicato all’acquisto di auto elettriche ed ibride. Tuttavia, non vi è alcun sostegno per l’acquisto di veicoli a benzina e diesel che in Italia rappresentano ancora una grossa fetta delle immatricolazioni.

Se ciò non bastasse, il Governo italiano ha annunciato un bonus mobilità che consente di acquistare bici (anche a pedalata assistita), monopattini elettrici, hoverboard, segway e altri mezzi di trasporto simili usufruendo di uno sconto di fino a 500 euro. Questo ha sollevato diverse critiche fra i produttori di auto che speravano invece in un piano di incentivi volto a far svecchiare il parco auto.