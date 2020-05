Dodge Toro R/T: ipotizzato in render il pick-up muscoloso

Cinque anni fa, Fiat ha dimostrato al mondo che è un marchio con un potenziale davvero elevato rivelando il Fiat Toro. Si tratta di un pick-up compatto dedicato al mercato sudamericano, caratterizzato da uno stile che attira sicuramente l’attenzione.

Inoltre, proprio il design di questo veicolo è stato il punto di partenza per la progettazione dell’ultima generazione del Fiat Strada. Il pick-up è stato progettato anche per chi ha un budget limitato, pur avendo alcune caratteristiche davvero interessanti come ad esempio le portiere del cassone ad apertura laterale e i gruppi ottici dotati di fari stretti che attirano immediatamente l’attenzione.

Dodge Toro R/T: un progetto digitale immagina un nuovo pick-up di Dodge

Il famoso artista digitale Kleber Silva ha creato un nuovo pick-up prendendo come base proprio il Fiat Toro e lo ha chiamato Dodge Toro R/T. Anche se si tratta soltanto di un progetto digitale, comunque è un veicolo la cui produzione è fattibile.

Il Toro si basa sulla stessa piattaforma di Fiat 500X, Jeep Compass e Jeep Renegade. Ciò significa che è un veicolo unibody e un miglioramento delle prestazioni è una cosa che può essere applicata. Possiamo immaginare la presenza di sospensioni rigide, pneumatici migliori e un impianto frenante più performante.

Il progetto realizzato da Silva fonde il corpo del Fiat Toro con alcune caratteristiche prese in prestito dal SUV Durango come ad esempio la griglia anteriore e i fari. Il cofano motore, invece, ricorda molto quello di una Challenge R/T. In ogni caso, possiamo immaginare la presenza del motore Hemi V8 sotto il cofano di questo Dodge Toro R/T.