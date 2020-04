Fiat Strada 2021: debutta il nuovo pick-up per il Sud America

Fiat ha presentato nelle scorse ore l’ultimo restyling del Fiat Strada prima del suo lancio ufficiale in Brasile, atteso entro la fine di quest’anno. Annunciato come il primo pick-up compatto al mondo con quattro porte e posti a sedere per cinque persone, il pick-up Strada 2021 sembra offrire molta più sostanza rispetto al predecessore in quanto adotta un design più robusto e simile a un truck.

Alcuni dei più grandi cambiamenti li troviamo sulla parte frontale con una griglia più prominente che ospita il logo FIAT in maiuscolo. Oltre a questo, abbiamo dei nuovi fari a LED e un nuovo paraurti con prese d’aria a nido d’ape.

Fiat Strada 2021: svelato ufficialmente il nuovo pick-up compatto del brand torinese

I designer di Fiat hanno installato delle prese d’aria sul parafango anteriore e un rivestimento del corpo in plastica. Sul retro, il Fiat Strada 2021 dispone di un cassone abbastanza profondo e dei gruppi ottici posteriori avvolgenti.

Purtroppo la casa automobilistica torinese non ha rivelato molti dettagli sul nuovo pick-up ma ha confermato che il veicolo dispone di un angolo di attacco di 24° e un’altezza di marcia di 208 mm.

La versione a cabina singola propone il più grande volume di carico nel suo segmento in quanto è in grado di ospitare fino a 1354 litri di bagagli. La variante crew cab, invece, è poco adatta al carico in quanto propone una capacità di 844 litri.

Gli aggiornamenti estetici presenti sul nuovo Fiat Strada continuano nell’abitacolo in quanto c’è un nuovo volante avvolto in pelle con finiture in nero lucido. Presente anche un moderno quadro strumenti dotato di un piccolo display digitale.

A destra c’è il sistema di infotainment Uconnect con display da 7 pollici e supporto Android Auto ed Apple CarPlay. Possiamo vedere, inoltre, nuove finiture metalliche, rivestimenti distintivi e così via.

Secondo quanto riportato, il nuovo Strada verrà offerto con due diverse motorizzazioni. Il propulsore di base è un’unità da 1.4 litri capace di sviluppare una potenza di 88 CV e 123 nm di coppia massima.

Il powertrain più potente, invece, è un’unità da 1.3 litri con potenza di 110 CV e 139 nm. Indipendentemente dal motore scelto, entrambe le versioni del Fiat Strada 2021 avranno un cambio manuale a 5 rapporti.