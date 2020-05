Dodge Challenger Convertible del 1970 è in cerca di un nuovo proprietario

Mentre gli anni ‘60 si avvicinavano, Dodge portava sul mercato la prima generazione della sua muscle car Dodge Challenger. Introdotta nell’autunno del ‘69 come model year 1970, la vettura condivideva la piattaforma E-body con la Plymouth Barracuda.

L’esemplare che vi proponiamo in questo articolo è una Dodge Challenger Convertible del 1970 dotata di alcune caratteristiche davvero interessanti. Innanzitutto, sotto il cofano è presente il motore 440 RB V8 con cilindrata di 7.2 litri, capace di sviluppare una potenza di 380 CV e 651 nm di coppia massima.

Dodge Challenger Convertible: un bellissimo esemplare restaurato è in vendita all’asta

Se ciò non bastasse, questo esemplare dispone di silenziatori di scarico Flowmaster e testate in alluminio. La Challenger Convertible, rivestita nella colorazione Plum Crazy, è dotata inoltre di assale posteriore Dana 60, servosterzo e freni a disco anteriori, aria condizionata e sospensioni ribassate.

La muscle car vanta dei cerchi Rallye da 15″ e la trasmissione automatica TorqueFlite A727. Offerto all’asta da RK Motors Charlotte con un prezzo di vendita stimato compreso tra 75.000 e 80.000 dollari (69.310–73.930 euro), questo esemplare attualmente ha raggiunto la somma di 38.500 dollari (35.579 euro).

Considerando che abbiamo di fronte un restomod, dotato anche di un abitacolo rivestito di bianco con una console centrale con inserti in legno, un cruscotto completamente nero e un volante a due razze, la stima è sicuramente alta. Solitamente, le Dodge con propulsore 426 Hemi da 7 litri riescono a portarsi a casa più denaro ma comunque il 440 RB non è affatto una cattiva scelta.

Ultimo, ma non meno importante dettaglio presente su questa Dodge Challenger Convertible del 1970 è lo stereo Sony che sostituisce il sistema audio originale con radio AM ed FM e Bluetooth per effettuare chiamate in vivavoce e streaming di musica.