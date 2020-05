Assicurazione auto: in Inghilterra costa di più per i modelli con cambio automatico

Un’interessante indagine condotta in Inghilterra sull’assicurazione auto ha rivelato che le polizze destinate alle vetture con cambio automatico sono più costose di quelle per i modelli con cambio manuale.

Si tratta di un aumento del 20% del costo che sembrerebbe essere legato alla maggiore diffusione dei veicoli senza il pedale della frizione. Il motivo di questo aumento pare sia legato alla crescita sempre maggiore di persone che decidono di acquistare una vettura con trasmissione automatica.

Assicurazione auto: l’RC costa di più per i modelli con trasmissione automatica

Secondo il Daily Mail, il costo medio dell’RC per le auto con cambio automatico in Inghilterra è di circa 560 sterline (626 euro) anziché 466 sterline (521 euro) l’anno, quindi una differenza di circa 100 sterline (111 euro). Sempre in UK, oltre il 50% delle persone intervistate ha affermato di aver scelto una vettura con trasmissione automatica poiché più comoda.

Anche in Italia il cambio automatico si sta diffondendo molto poiché rappresenta ormai il 20% dei veicoli immatricolati, percentuale che cresce sulle berline e sui SUV. Oltre a rendere la guida più comoda, l’aumento del costo dell’assicurazione auto con cambio automatico in Inghilterra riguarda un altro motivo: c’è un numero più alto di richieste di patenti di guida solo automatica (56%), quindi presumiamo che il numero degli incidenti sia in proporzione più alto.