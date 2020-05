Dodge Challenger SRT Hellcat: in vendita un esemplare con cambio manuale

Da quando le auto elettriche hanno preso piede nel settore automotive, i media hanno smesso di parlare molto di alcune vetture come ad esempio la Dodge Challenger SRT Hellcat. Quest’ultima ha catturato l’attenzione di tantissime persone soprattutto per il trucco della chiave separata per sbloccare l’intero potenziale proveniente dal motore Hemi.

Il cuore pulsante di una Hellcat, che si tratti della Challenger o della Charger, è sempre stato l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, capace di sviluppare una potenza di 717 CV e 881 nm di coppia massima. È possibile accedere alla potenza completa inserendo semplicemente la chiave rossa mentre quella nera limita il motore a “soli” 500 CV.

Dodge Challenger SRT Hellcat: Bring A Trailer sta proponendo all’asta un esemplare del 2016

In ogni caso, la Challenger SRT Hellcat resta una delle muscle car più potenti presenti sul mercato poiché è in grado di scattare da 0 a 96 km/h in soli 3,6 secondi. Detto ciò, Bring A Trailer sta proponendo all’asta sul suo sito Web un esemplare bianco senza strisce da corsa del 2016 dotato di cerchi in alluminio forgiato in nero satinato da 20″.

Oltre a questo, la vettura ha percorso solo 3220 km. All’interno della Challenger SRT Hellcat è presente un sacco di pelle e alcantara, delle cuciture a contrasto bianche e i loghi SRT presenti sullo schienale dei sedili.

Altre caratteristiche premium includono un impianto audio con 18 speaker, accesso senza chiave con pulsante di avvio, sedile del conducente regolabile elettricamente, cinture di sicurezza rosse e molto altro ancora.

Tuttavia, una delle caratteristiche più interessanti presenti su questo esemplare è il cambio manuale a 6 marce che molte persone apprezzeranno sicuramente tanto visto che gli ultimi modelli dispongono soltanto di una trasmissione automatica.

Naturalmente, guidare una Dodge Challenger SRT Hellcat del genere non è affatto semplice. Al momento della pubblicazione di questo articolo, l’auto ha raggiunto la somma di 38.250 dollari (35.386 euro) ma mancano ancora quattro giorni al termine dell’asta online.