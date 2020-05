Fiat Fiorino: lanciata in Brasile la versione ambulanza

Sfruttando la crescente domanda dei veicoli per l’emergenza coronavirus, Fiat ha deciso di lanciare in Brasile una versione ambulanza della suo furgone compatto Fiat Fiorino. Il veicolo, indicato per il semplice trasporto di pazienti non a rischio di morte, è stato adattato per la pronta consegna presso i concessionari al prezzo di 99.790 R$ (15.614 euro).

Felipe Daemon, responsabile marketing di prodotto di FCA, ha dichiarato: “Allo stato attuale, l’iniziativa di Fiat aumenta la scelta dei veicoli che aiutano le persone che hanno bisogno di un semplice trasporto. Inoltre, offre maggior comfort al cliente che si reca presso una concessionaria del marchio per acquistare un’auto già pronta, proprio come accade già con il Ducato Ambulância“.

Fiat Fiorino: debutta ufficialmente in Brasile la versione ambulanza studiata appositamente per questo periodo

Fiorino Ambulância Simples Remoção ha ricevuto tutti gli adattamenti necessari. Internamente presenta un isolamento termico ed acustico applicato tramite una copertura in tutto il vano di servizio e i rivestimenti laterali mentre il soffitto è in plastica ABS per facilitare la pulizia, così come il pavimento.

Il modello è già dotato di una barella retrattile lunga 1,80 metri, un sedile passeggero per due persone, dei supporti per bombola di ossigeno e siero, un armadio collocato sopra l’abitacolo con porte scorrevoli in acrilico, portabicchieri e altro ancora. Esternamente, la versione ambulanza del Fiat Fiorino vanta una sirena elettronica, un indicatore LED, un sistema di ventilazione e un rivestimento completamente bianco con lettere rosse.

Sotto il cofano è presente il motore Evo Flex da 1.4 litri capace di sviluppare una potenza di 85 CV nella versione benzina e 88 CV in quella ad etanolo. Il pacchetto di equipaggiamento dell’ambulanza include aria condizionata, computer di bordo, servosterzo, fari fendinebbia, vano portaoggetti illuminato, alzacristalli elettrici anteriori, cruise control, doppio airbag, freni ABS con EBD e altro ancora.