Dodge Charger Daytona Tribute del 1970: una replica NASCAR è in vendita su eBay

Un esemplare replica della mitica Dodge Charger Daytona Tribute del 1970 è disponibile attualmente all’acquisto su eBay a circa 125.000 dollari. Anche se a primo impatto può sembrare un prezzo elevato, la vettura ha parecchio da offrire.

Costruita per omaggiare le Charger Daytona da corsa, questa auto è dipinta nella colorazione High Impact Vitamin C. In particolare, Streetside Classics spiega nella descrizione dell’annuncio che questa Charger Daytona Tribute dispone di un fantastico corpo rivestito con la speciale colorazione arancione, abbinata a un tetto in nero vinile a contrasto e dei cerchi da competizione.

Dodge Charger Daytona Tribute: questa replica del 1970 si propone in ottime condizioni

La potenza proviene dal motore 440ci Magnum V8 da 7.2 litri sviluppato da Mopar che garantisce delle prestazioni di alto livello. In aggiunta, l’auto dispone di un nuovo carburatore Holly 750 CFM, un accensione MSD e un doppio sistema di scarico.

Questa replica da corsa sembra non abbia mai viaggiato su una strada sterrata prima d’ora, quindi è pronta per prendere il posto in un salone con la sua carrozzeria e gli interni lisci e immacolati.

Oltre alla colorazione High Impact Vitamin C, la Dodge Charger Daytona Tribute è dotata dei numeri da corsa sulle fiancate e degli pneumatici con le lettere NASCAR bianche in rilievo. Il tetto e gli adesivi in vinile possono essere rimossi senza problemi.

In base a quanto riportato nella descrizione, la vettura ha percorso solo 2193 km, quindi è quasi nuova. Come detto ad inizio articolo, il veicolo non è certamente economico in quanto viene proposto a 124.995 dollari (115.106 euro).