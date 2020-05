Nuova Fiat Tipo: primi dettagli del restyling

La nuova Fiat Tipo è l’aggiornamento di metà carriera della celebre berlina di segmento C della casa italiana. La sua presentazione è prevista per quest’anno. La vettura è una delle auto che devono essere presentate durante quest’anno. Sarà il restyling di un modello attualmente venduto con tre corpi: berlina,hatchback e station wagon. Tra i suoi concorrenti ci sono modelli come la Skoda Scala o la Citroën C-Elysée .

La parte anteriore della nuova Fiat Tipo cambierà considerevolmente, in primo luogo con l’inclusione di un logo come quello che ha debuttato nel Concept Centoventi. Anche la griglia sarà nuova. È prevista l’inclusione di nuove luci a led più una riprogettazione dei fendinebbia. L’interno della Fiat Tipo 2021 apparirà più moderno di quello attuale grazie alla presenza, tra l’altro, di un pannello di controllo digitale simile a quello offerto dalla nuova Fiat 500e. Tuttavia, non è ancora noto se questo arriverà di serie o sarà un’opzione per sostituire i tradizionali orologi analogici. Il volante di Fiat Tipo rinnovato sarà simile a quello attuale.

La nuova Fiat Tipo si unirà alla gamma di auto elettrificate di Fiat Chrysler, presumibilmente con un’opzione come quella già offerta dalla Fiat Panda e dalla Fiat 500. Ciò significa che combinerà un motore a benzina a tre cilindri da 1,0 litri con un sistema a 12 volt e una batteria agli ioni di litio. Rispetto a un motore convenzionale con caratteristiche simili, è prevista una riduzione del 30% delle emissioni. Oltre a questo motore ci saranno altri motori a combustione tradizionali, sia benzina che diesel.

