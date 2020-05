Chrysler 300 SUV sarebbe un perfetto rivale del Bentley Bentayga

Il Bentley Bentayga è uno dei SUV di lusso più apprezzati presenti in questo momento sul mercato. Tuttavia, a causa del suo prezzo particolarmente elevato (parte da 172.000 euro), soltanto pochi hanno la possibilità di possederlo e guidarlo.

Il famoso artista Kleber Silva, però, ha deciso di riprogettare un crossover sempre di lusso ma che verrebbe proposto ad un prezzo più alla portata di tutti. In particolare, il designer ha condiviso su Behance una versione SUV della Chrysler 300.

Chrysler 300 SUV: ecco come sarebbe il crossover del marchio su base Maserati Levante

Il concept, che si basa sul Maserati Levante, porta con sé lo stile inconfondibile adottato su altri veicoli dalla casa automobilistica americana. I gruppi ottici stessi sono stati presi proprio dalla Chrysler 300 2019. La griglia domina la parte frontale del modello e il logo Chrysler è una delle prime cose che salta subito all’occhio quando si guarda la vettura.

Dando un’occhiata in modo più approfondito al concept, possiamo vedere come il design da SUV riesca ad adattarsi perfettamente alla 300. Sul retro possiamo apprezzare gli stessi dettagli lussuosi visti sul resto del corpo, il tutto completato da quattro terminali di scarico.

Il progetto realizzato da Kleber Silva ci mostra un modello che potrebbe adattarsi perfettamente alla gamma del marchio di FCA. Inoltre, Chrysler ha anche i motori adatti per equipaggiare senza problemi un SUV. Ad esempio, su questo 300 SUV andrebbe molto bene il potente Hemi V8 da 5.7 litri che sviluppa una potenza di 368 CV sulla berlina di grandi dimensioni.

Tuttavia, questo propulsore viene offerto come optional in quanto il modello base è equipaggiato dal V6 da 3.6 litri che propone 296 CV. In ogni caso, all’otto cilindri verrebbe abbinato il cambio automatico a 8 marce disponibile sulla 300C.

Visto il design di lusso e la presenza dell’Hemi V8 sotto il cofano, questo Chrysler 300 SUV non sarebbe un modello particolarmente economico, anche se accessibile a più persone rispetto al Bentley Bentayga.