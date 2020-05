Dodge Power Wagon: ecco un restomod con nuove tecnologie a bordo

I veicoli vintage riescono a riportare in vita epoche che molte persone non hanno mai vissuto. Tuttavia, l’ingegneria vecchia scuola presente a bordo non può competere assolutamente con le ultime tecnologie sviluppate nel settore automotive, oltre ai motori che non riescono più a garantire delle prestazioni buone.

Legacy Classic Trucks, però, ha deciso di unire queste due cose partendo da un Dodge Power Wagon modificato del 1949. Attraverso un lavoro di oltre 2000 ore, Legacy Classic Trucks ha messo le mani praticamente su ogni componente presente a bordo di questo Power Wagon per renderlo un veicolo più moderno e guidabile.

Dodge Power Wagon: un esemplare del 1949 è stato riadattato ai tempi moderni

Sotto il cofano è presente il motore biturbo Cummins 4BT a quattro cilindri da 3.9 litri che produce 354 CV di potenza e 813 nm di coppia massima, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Secondo le informazioni fornite dall’azienda, il pick-up sarebbe in grado di raggiungere una velocità massima di 128 km/h e di scattare da 0 a 96 km/h in un tempo rispettabile.

L’abitacolo di questo esemplare modificato da Legacy Classic Trucks è costituito da sedili in pelle, un moderno sistema HAVC, uno stereo Bluetooth con porte USB, un volante realizzato in legno e dei tappetini tedeschi.

Questa Power Wagon è ancora adatto per affrontare terreni accidentali grazie agli assali Dana 60, al bloccaggio dei differenziali ARB e a degli pneumatici all-terrain Toyo da 40″, oltre ad avere le giuste trazione e altezza di guida per affrontare senza problemi i percorsi più difficili.

Visto che abbiamo di fronte un veicolo particolarmente speciale, non è sicuramente economico. Infatti, il venditore chiede 350.000 dollari (323.107 euro) per portarsi a casa questo Dodge Power Wagon modificato del 1949.