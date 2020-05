Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye vs Corvette C8: ecco un’altra sfida fra le due americane

Nonostante la Chevrolet Corvette C8 e la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye abbiano caratteristiche diverse, l’idea di fare una drag race tra i due veicoli non è certamente sconosciuta o strana.

Infatti, effettuando una semplice ricerca su YouTube, è possibile trovare diversi confronti fra queste due vetture. Proprio un paio di giorni fa vi abbiamo proposto una sfida fatta dal famoso tuner Hennessey Performance.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye: un esemplare bianco sfida una Corvette C8 Z51

Detto ciò, in fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da JMC Rides che ci mostra proprio una gara di accelerazione tra le due vetture succitate. In teoria, il vincitore fra questi due veicoli è abbastanza facile da indovinare, soprattutto se prendiamo in considerazione il tempo nel quarto di miglio.

Gli 808 CV e il cambio automatico a 8 velocità consentono di percorrere i 400 metri in soli 10,8 secondi. Per quanto riguarda la Corvette C8 Z51 da 495 CV, come l’esemplare presente nel filmato, è capace di completare il quarto di miglio in circa 11 secondi.

Il proprietario di questa Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye ha deciso di installare un set di pneumatici progettati appositamente per le drag race. In particolare, sull’asse posteriore sono presenti delle gomme Mickey Thompson Street SS con dimensioni di 305/35 R20.

Per conoscere il vincitore di questa drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.