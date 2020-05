FCA Drive for Design: tre studenti delle scuole superiori del Michigan e della California conquistano le prime posizioni

Tre studenti delle scuole superiori del Michigan e della California hanno conquistato i primi tre posti nel concorso FCA Drive for Design di quest’anno. I progetti presentati degli studenti delle scuole superiori nelle classi 10-12 provenienti da tutto il paese sono stati valutati virtualmente dal team di progettazione auto di Fiat Chrysler Automobiles e dal giudice ospite speciale Joshua Elton.

La competizione di quest’anno, durata 10 settimane, ha chiesto agli studenti di disegnare il pick-up Ram del futuro. Mark Trostle, Head of Ram Truck e Mopar Exterior Design di FCA Nord America, ha detto: “Tutti i progetti sono stati impressionanti e il lavoro è stato fatto con una notevole attenzione ai dettagli, così come il processo di immaginazione. Queste sono le caratteristiche che cerchiamo quando andiamo ad assumere i designer per lavorare in FCA”.

Drive for Design: FCA annuncia i nomi del primi tre vincitori dell’edizione 2020 del concorso

Trostle ha proseguito dicendo: “Il design automobilistico è un campo in crescita e spesso trascurato da genitori e studenti. Il nostro obiettivo è quello di cambiare questa prospettiva. Ci sono molti percorsi disponibili nel settore del design automobilistico in cui i giovani designer hanno l’opportunità di creare oggi alcuni dei prodotti più interessanti e tecnologicamente avanzati sulla strada, oltre a creare ciò che è possibile per il futuro“.

Mark Trostle sa in prima persona cosa significa avere l’opportunità di eccellere in questo settore. Nel 2013, il designer di FCA ha presentato Drive for Design in seguito a un concorso vinto da uno studente delle superiori. I tre studenti vincitori dell’edizione 2020 del concorso sono Job Skandera (primo posto), Vincent Piaskowski (secondo posto) e Alex David Kirschmann (terzo posto). In particolare, il secondo vincitore, Piaskowski, si è piazzato al terzo posto nella competizione dello scorso anno.

Il giudice Josh Welton ha commentato dicendo: “Sono un appassionato di pick-up, quindi sono stato particolarmente entusiasta di vedere cosa avrebbero portato sul tavolo i concorrenti di quest’anno. Non mi hanno deluso! I tre vincitori hanno mostrato ciascuno un alto potenziale di abilità tecnica e immaginazione senza sacrificare ciò che rende un veicolo Ram un Ram: funzionalità“.

Il primo vincitore otterrà il Wacom MobileStudio Pro 16 mentre secondo e terzo posto un iPad Pro con Apple Pencil. Viste le recenti circostanze legate all’emergenza coronavirus, FCA non ha potuto svolgere la cerimonia di premiazione ma comunque verranno pianificate delle dimostrazioni virtuali con i designer del gruppo per tutti i vincitori.