Alfa Romeo Giulia e Stelvio: a maggio in offerta con anticipo zero

Con l’inizio della “fase 2” riaprono le concessionarie e Alfa Romeo mette a disposizione della clientela italiana una nuova offerta molto interessante dedicata ai suoi modelli di riferimento, l’Alfa Romeo Giulia e l’Alfa Romeo Stelvio. Sino alla fine del mese di maggio, infatti, sarà possibile acquistare Giulia e Stelvio sfruttando il nuovo finanziamento Liberamente Alfa che prevede anticipo zero, 41 rate mensili con prima rata nel 2021 e rata finale per il riscatto del veicolo.

Si tratta di una soluzione inedita per Giulia e Stelvio che, nei mesi scorsi, sono state proposte con un finanziamento che prevedeva un anticipo pari a circa un terzo del valore complessivo della vettura. Chiaramente, l’anticipo zero comporta un netto incremento delle rate mensili e, quindi, la necessità di valutare con molta attenzione l’effettiva convenienza dell’offerta. Ricordiamo, inoltre, che chi ha scaricato il coupon promozionale dell’Alfa Romeo Live Week del mese scorso potrà recarsi in concessionaria per scoprire le promozioni dedicate.

Vediamo i dettagli relativi all’offerta di maggio dedicata a Giulia e Stelvio.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: i dettagli del finanziamento Liberamente Alfa

Come anticipato in precedenza, il finanziamento Liberamente Alfa di maggio 2020 permette di acquistare l’Alfa Romeo Giulia o l’Alfa Romeo Stelvio puntando su condizioni davvero particolari a partire dall’anticipo zero, come detto una novità assoluta per le due segmento D, e dalla prima rata fissata a gennaio 2021. Da notare, inoltre, che nel prezzo è inclusa anche la polizza Furto & Incendio.

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Giulia, la promozione d’esempio proposta dal sito Alfa Romeo riguarda la Giulia Super con motore 2.2 turbo diesel da 136 CV. Questa variante della berlina di segmento D della casa italiana è acquistabile, grazie all’offerta di maggio, con un prezzo promozionale di 35.940 Euro. Con l’adesione al finanziamento è possibile sfruttare l’anticipo zero e la prima rata a gennaio 2021.

Per questa variante della Giulia, sono previste 41 rate mensili da 750 Euro e una rata finale residua pari a 13.859,91 Euro. L’importo totale dovuto è pari a 44.624,91 con TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) – TAEG 7,96%. E’ previsto un chilometraggio totale di 90 mila chilometri (costo supero 0,05/km).

Passiamo ora alla promozione dedicata all’Alfa Romeo Stelvio. Il modello oggetto dell’esempio proposto dal sito Alfa Romeo è lo Stelvio Super con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, caratterizzato da un prezzo di listino di 49.500 Euro e proposto al prezzo promozionale di 42.190 Euro. Con l’adesione al finanziamento Liberamente Alfa è possibile sfruttare l’anticipo zero e la prima rata a gennaio 2021.

Per il modello in questione, sono previste 41 rate mensili da 750 Euro ed una rata finale residua di 21.779,59 Euro. L’importo totale dovuto è pari a 52.544,59 Euro con TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) – TAEG 7,56%. E’ previsto un chilometraggio totale di 90 mila chilometri (costo supero 0,05/km).

Per maggiori dettagli in merito alle nuove offerte dedicate a Giulia e Stelvio è consigliabile dare un’occhiata al sito ufficiale Alfa Romeo (da cui è possibile richiedere un preventivo direttamente online) oppur recarsi in una delle concessionarie del marchio italiano. Dal 4 maggio, le concessionarie stanno tornando in attività riaprendo le porte al pubblico (nel rispetto di stringenti norme di sicurezza naturalmente) e l’offerta di maggio può essere una buona occasione per acquistare una nuova Alfa Romeo.

Anche Giulietta in offerta con anticipo zero

Anche l’Alfa Romeo Giulietta, per il mese di maggio, è in offerta con anticipo zero (non certo una novità per la segmento C della casa italiana oramai giunta alla fine della sua lunghissima carriera). La vettura, per questo mese di maggio, è disponibile con un prezzo promozionale di 16.807 Euro. Il finanziamento di FCA Bank prevede l’anticipo zero e la prima rata nel 2021.

In questo caso, chi sceglie Giulietta potrà contare su di un pagamento articolato in due fasi. Le prime 17 rate avranno un importo di appena 179 Euro mentre le successive 72 rate avranno un importo di 291 Euro. I prezzi indicati si riferiscono alla Giulietta con allestimento base e motore 1.4 turbo benzina.

Ricordiamo che la Giulietta non è più configurabile ed è disponibile esclusivamente in pronta consegna. Per chi è interessato all’acquisto della segmento C ci sono tanti esemplari disponibili nelle concessionarie del marchio (con allestimenti ben più ricchi della versione base indicata nell’esempio).