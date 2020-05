Ram 1500: oltre 400 esemplari diesel richiamati in Australia

American Special Vehicles (ASV), la società responsabile della conversione dei pick-up Ram nella guida a destra per il mercato australiano, ha emesso un richiamo nelle scorse ore.

Quest’ultimo riguarda 438 esemplari del Ram 1500 diesel MY 2014-2019. Secondo quanto riportato dall’azienda, tali unità avrebbero un componente difettoso che può aumentare il rischio di incendio.

Ram 1500: American Special Vehicles richiama oltre 400 unità del modello EcoDiesel

Il richiamo, depositato presso l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), afferma che il problema si riferisce al dispositivo di raffreddamento dei gas di scarico (EGR) presente sui Ram 1500 EcoDiesel. Si tratta di un componente del sistema di controllo delle emissioni del veicolo che, se si rompe, può causare una perdita di liquido refrigerante nel collettore di aspirazione.

American Special Vehicles sostiene che tale problema potrebbe aumentare il rischio di incendio del veicolo con conseguenti danni e lesioni agli occupanti del veicolo e agli altri utenti della strada.

In ogni caso, ASV informerà i proprietari degli esemplari interessati nel richiamo tramite e-mail per organizzare un’ispezione e una eventuale riparazione dell’unità difettosa in maniera gratuita. I Ram 1500 diesel coinvolti sono stati venduti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019.