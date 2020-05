Jeep Wrangler si ribalta negli ultimi crash test | Video

L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ha pubblicato due nuovi video su YouTube che mostrano alcuni crash test effettuati sulla Jeep Wrangler 2019. Come è possibile vedere da più angolazioni, l’iconico fuoristrada del marchio di FCA va a sbattere contro una barriera stazionaria.

La parte frontale praticamente si disintegra e inoltre il veicolo si ribalta di lato. Sfortunatamente, questo non è stato un evento occasionale. Come sottolineato dall’Insurance Institute for Highway Safety, il 4×4 è stato testato in tre differenti prove di sicurezza sul lato del conducente: uno dalla stessa Fiat Chrysler Automobiles come parte del programma di test e verifica e due presso il Vehicle Research Center di IIHS.

Jeep Wrangler: l’IIHS effettua alcuni crash test sull’ultima generazione del fuoristrada

In entrambi i test condotti dall’organizzazione, la Jeep Wrangler si è ribaltata dopo aver urtato contro la barriera. Nonostante il ribaltamento, alla Wrangler è stata assegnata una valutazione che non è quella più bassa data dall’IIHS.

Come spiegato dall’ente, il fuoristrada è riuscito a mantenere intatta la zona dove risiede il conducente e inoltre il movimento del manichino è stato ben controllato. L’Istituto ha detto però che il ribaltamento di un veicolo sul lato non è un risultato accettabile per un incidente frontale.

L’IIHS ha proseguito dicendo che i ribaltamenti parziali sono particolarmente pericolosi in quanto possono comportare l’espulsione delle persone dall’abitacolo e questo è un grosso problema per i veicoli convertibili come la Jeep Wrangler.

L’Insurance Institute for Highway Safety ha spiegato che l’ultimo aggiornamento apportato al fuoristrada è stato inizialmente valutato come buono a seguito di un crash test video presentato da FCA e da una revisione della documentazione. In quella clip, infatti, la Wrangler non si era capovolta.

Tuttavia, l’organizzazione ha deciso di effettuare un test e da questo è emerso che la vettura si è ribaltata. Utilizzando un metodo approvato da Fiat Chrysler Automobiles, l’IIHS ha condotto una seconda prova. Nonostante il cambiamento, il risultato è rimasto lo stesso, ossia il 4×4 si è ribaltato.